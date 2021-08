Plus de 200 coureurs vont souligner les 20 ans du Raid Pulse à Duhamel

La course d’aventure Raid Pulse fêtera son 20 e anniversaire, samedi, à Duhamel, avec plus de 200 participants. L’événement s’est déplacé partout en Outaouais dans les dernières années, après avoir été présenté pour la première fois dans les Laurentides, à Arundel, en 2002.

Dans la région, il est notamment passé par Wakefield, Plaisance, Saint-André-Avellin, Montpellier, Montebello ou encore, le Mont-Ste-Marie.

C’est incroyable! 20 ans! Je ne pense pas que j’aurais cru qu’on ferait ça, 20 ans, quand on a commencé. C’est quand même beaucoup de travail et beaucoup d'organisation. On est vraiment fiers d’être rendus là , dit avec émotion le directeur de course Thierry Raymond.

Le Raid Pulse est une course qui présente des épreuves de canoë, de vélo de montagne et de course à pied avec un temps limite pour compléter un parcours connu le matin de l'événement.

Le directeur de course du Raid Pulse, Thierry Raymond Photo : Radio-Canada

Ils s’en vont à l’aventure! On donne les cartes à 8 h 30 et ils ne savent pas à quoi s'attendre. C’est pas mal excitant. Les participants sont nerveux et s'en vont souffrir pendant des heures, mais surtout s’amuser , mentionne le responsable. Tout le monde se dépasse. L’aspect compétition n’est pas trop présent, c’est convivial et il y a de l’entraide sur le parcours , explique Raymond qui conçoit les parcours depuis plusieurs années.

L’événement a d’ailleurs dû s’ajuster dans les premières années de présentation de la compétition et a beaucoup évolué en 20 ans.

Les parcours étaient trop difficiles. Il y avait un gros taux d’abandon. On a développé le concept des points avancés avec un parcours régulier et un autre pour les équipes d’élite. Une citation de :Thierry Raymond, directeur de course du Raid Pulse

Le Raid Pulse est une épreuve qui allie course à pied, canoë et vélo de montagne. Photo : Gracieuseté du Raid Pulse

Le parcours régulier est plus accessible, moins technique pour le vélo de montagne et la carte et boussole , ajoute le directeur de course.

Pour moi, c’est de me doser pour donner un parcours qui permet aux équipes d’élite de terminer dans le temps limite. Je suis souvent surpris par la vitesse et l’efficacité de ces équipes-là.

Un événement adapté aux mesures de pandémie

Les inscriptions sont encore limitées, cette année, en raison de la pandémie. Seulement 208 personnes prendront le départ alors que la demande était beaucoup plus grande.

Il y a une grosse demande pour notre type d'événement. Les gens ont besoin de sortir. Les nouveaux participants sont nombreux cette année. Les vieux routiers qui reviennent chaque année et s'inscrivent à la dernière minute se sont fait prendre en raison des inscriptions rapides des nouveaux , rigole Raymond qui a une liste d’attente depuis la fermeture des inscriptions début juillet.

Deux coureurs lors de l'épreuve du Raid Pulse. Photo : Gracieuseté du Raid Pulse

Malgré la pandémie qui se poursuit, la course se tiendra dans des conditions presque normales en 2021.

L’an passé, on avait des mesures COVID : port du masque, distanciation, pas de départ de masse ni de cérémonie de clôture dans un bâtiment. Cette année, on est presque revenu à la normale, même si on a des mesures de distanciation.

Les organisateurs espèrent que les spectateurs seront nombreux le long du parcours, à Duhamel, afin de voir les sportifs à l'œuvre.

C’est excitant de voir les participants sur le parcours. Des zones de transition sont accessibles au public. C’est le fun de voir les coureurs, l’esprit convivial et l’entraide pendant l’événement , lance Raymond.

Ce n’est pas la COVID-19 qui arrêtera le Raid Pulse. L’événement n’a même pas encore eu lieu que les organisateurs songent déjà à la 21e course, en 2022.