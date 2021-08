Culturama, une nouvelle émission animée par Chantal Lamarre

Selon le communiqué publié jeudi, cette émission se veut un centre d’observation de la culture et s’intéressera à la musique, au cinéma, aux arts visuels, à la danse, ou encore à la télévision, à la BD et la mode. Depuis son sofa, le public pourra échanger avec l’animatrice.

Chantal Lamarre sera entourée de trios composés de personnalités comme l’actrice Émilie Bibeau, l’autrice Fanny Britt, l’humoriste Laurent Paquin, le réalisateur Yves Pelletier, les hommes de théâtre Mathieu Quesnel et Olivier Kemeid, l’écrivain Guillaume Corbeil, la danseuse et chorégraphe Mélanie Demers, la dramaturge Rébecca Déraspe, la poète et slameuse Elkahna Talbi ainsi que l’humoriste et chroniqueur Thomas Leblanc.