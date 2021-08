Un nouveau cas de COVID-19 et de l'inquiétude liée au variant Delta sur la Côte-Nord

Avec un nouveau cas du virus recensé jeudi dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de la Haute-Côte-Nord, la région a enregistré cinq cas dans les dix derniers jours.

Un cas attribué par erreur à la Côte-Nord figure toujours dans le bilan des 594 cas du virus recensés dans la région depuis le début de la pandémie. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise cependant sur son site Internet que ce cas sera retiré du bilan prochainement.

Quatre cas de COVID-19 sont donc présentement actifs sur la Côte-Nord.

Le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, a imploré une fois de plus les Nord-Côtiers à se faire vacciner dès que possible lors d’un point de presse tenu jeudi en avant-midi.

La quatrième vague pourrait vraiment s’accélérer avec la rentrée scolaire et nous, on anticipe une augmentation des cas dans la région. Nous ne nous demandons plus si le variant Delta va circuler sur la Côte-Nord, mais quand ça va commencer, dans quel secteur ça va commencer et surtout, quelle sera l’ampleur de cette vague-là , soutient le directeur.

Il ajoute qu’il faut maintenant atteindre une couverture vaccinale de 90 % de la population pour considérer être protégé du variant Delta sur la Côte-Nord.

Selon les dernières données du CISSS, 84 % des Nord-Côtiers de plus de 12 ans ont reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 76 % sont adéquatement vaccinés.

La présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Manon Asselin a également joint sa voix à celle du Dr Fachehoun jeudi pour demander avec insistance aux Nord-Côtiers de se faire vacciner afin d’épargner le réseau de la santé qui subit depuis le début de l’été des ruptures de services répétés dans différents départements des centres de santé de la région en raison de la pénurie de personnel.

À l’échelle provinciale, 603 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire sont enregistrés jeudi au Québec.