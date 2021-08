Rentrée masquée pour des milliers d'élèves en Estrie

Plusieurs Estriens sont retournés sur les bancs d'école jeudi dans les Centres de services scolaires des Sommets et des Hauts-Cantons. Pour la deuxième année consécutive, c'est masque aux visages qu'ils ont retrouvé leurs petits collègues de classe.

Malgré cette mesure sanitaire obligatoire, et quelques autres, on accueille positivement la disparition des classes-bulles à Val-des-Sources. Cette directive, qui prévoyait qu'un élève demeure toujours avec les mêmes collègues de classe, minait le moral des jeunes selon la directrice de La Passerelle, Marianne Couture. À long terme, de ne pas voir ton ami qui est dans l'autre classe, de ne pas pouvoir jouer avec lui à la récréation, ça a un impact sur le moral des enfants , dit-elle.

C'était un besoin qui était beaucoup nommé par les élèves. Une citation de :Marianne Couture, directrice de l'École La Passerelle

Certains jeunes rencontrés sur place se disent soulagés de voir le concept de classe-bulle abandonné. Ça va être plus facile, parce qu'avant, on ne pouvait même pas se coller et c'était dur de jouer , avoue une élève.

Fébrilité dans l'air malgré le masque

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé mardi que le port du masque sera obligatoire pour les élèves du primaire et du secondaire de certaines régions. Cette mesure touche l'Estrie, mais aussi le Centre-du-Québec, Lanaudière, les Laurentides, Laval, la Mauricie, la Montérégie, Montréal et l'Outaouais.

Lors des journées chaudes, les élèves pourront retirer leur masque en classe. Les élèves inscrits à la maternelle sont exemptés de cette mesure.

Des membres du personnel et des parents ont accueilli favorablement cette directive, si elle peut permettre de garder les élèves à l'école.

Toutefois, des questions demeurent quant à la gestion des éclosions. Le personnel des établissements scolaires se demande toujours comment l'école devra réagir si la COVID-19 se faufilait entre leurs murs.