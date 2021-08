Vaccination obligatoire : Dubé défend une décision difficile, mais nécessaire

« On ne fait pas ça par plaisir aujourd’hui », lance le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Il est le premier à être entendu devant la commission parlementaire pour justifier sa décision d’aller de l’avant avec la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

Le ministre Dubé explique que ce n’est pas une décision facile , mais qu’elle est nécessaire pour poursuivre les efforts de lutte contre la COVID-19. Il ajoute suivre un avis préliminaire de la santé publique.

L’arrivée de la 4e vague nous met devant cette situation-là et on va agir Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Le ministre affirme vouloir protéger avant tout les personnes vulnérables. Pour y parvenir, la vaccination obligatoire s’appliquera à tous les intervenants du réseau de la santé public ou privé en contact pendant plus de 15 minutes avec un patient, a-t-il expliqué.

Les employés non encore vaccinés devront recevoir leurs deux doses d'ici le 15 octobre, sans quoi ils seront réaffectés ou suspendus sans solde.

Dans un contexte où le réseau est très sollicité , le ministre de la Santé souhaite éviter les bris de service provoqués par des éclosions dans ces milieux. Il a rappelé que, lors de la première vague, le risque d’infection des travailleurs de la santé était 9 fois plus élevé que dans la population générale.

Des taux de vaccination exceptionnels , mais insuffisants

Actuellement, 91 % des travailleurs du réseau public de la santé ont reçu une première dose et 86 % ont reçu leurs deux injections, d’après les chiffres du ministère de la Santé.

Malgré les chiffres exceptionnels, nous voulons continuer d’augmenter notre taux , note le ministre, car 9 % des travailleurs du réseau public ne sont pas adéquatement vaccinés, ce qui représente environ 30 000 personnes.

Christian Dubé reconnaît craindre que la mesure n'entraîne le départ de certains travailleurs réfractaires. Oui, il y a peut-être un risque d’en perdre quelques-uns, mais il y a l’objectif de fournir un meilleur environnement [au personnel de la santé et à leur famille] , admet-il. C’est pour ça qu’on a retardé cette décision-là le plus possible.

La Fédération de la santé et des services sociaux, de la Confédération des syndicats nationaux ( FSSS-CSNFédération de la santé et des services sociaux de la Confédération des syndicats nationaux ), s’est déjà prononcée sur la mesure, la qualifiant d’exagérée, considérant le taux de vaccination élevé des travailleurs et des travailleuses de la santé.

La centrale syndicale prend part à la commission, tout comme une vingtaine d'intervenants, dont les partis d'opposition et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda.