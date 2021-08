Vaccination obligatoire pour les équipes de la NOJHL

Dans un communiqué, la NOJHLLigue de hockey junior du Nord de l’Ontario indique que la politique s’applique à tous les joueurs, entraîneurs, soigneurs, personnel d’équipe et de ligue, bénévoles et familles d’accueil.

La politique est aussi mise en place dans d’autres ligues de hockey de calibre junior A de la province, soit la Provincial Junior Hockey League (PJHL) et l’Ontario Junior Hockey League (OJHL).

Elle avait aussi été annoncée pour la ligue de hockey de l’Ontario (OHL).

Les ligues affirment que la politique est destinée à protéger la santé et la sécurité des joueurs et des membres des équipes contre la transmission potentielle du virus.

Chaque ligue se conformera au Code des droits de la personne de l'Ontario, ou à la législation fédérale des États-Unis et de l'État, et offrira son soutien à tout membre de la ligue qui ne peut pas se faire vacciner pour des raisons médicales justifiées ou pour des motifs protégés par le Code des droits de la personne , précise-t-on dans le communiqué.

Le directeur-gérant et vice-président des Lumberjacks de Hearst, Jonathan Blier, souligne que la politique permet non seulement d’assurer la sécurité des joueurs et des membres des équipes, mais aussi des communautés.

On fait partie à part entière d’une ligue. Le but est de toujours collaborer pour assurer un fonctionnement. Notre devoir est de respecter les consignes de la ligue. Une citation de :Jonathan Blier, vice-président des Lumberjacks de Hearst

M. Blier précise que deux derniers joueurs de l’équipe doivent recevoir leur deuxième dose du vaccin cette semaine.

Une photo d'un match entre les Lumberjacks de Hearst et le Crunch de Cochrane au début de la saison dernière. Photo : Francine Savoie-Jansson

La NOJHLLigue de hockey junior du Nord de l’Ontario n’a pas émis de consigne encore en ce qui concerne la vaccination des spectateurs.

Récemment, la OHL a annoncé qu’elle obligera les spectateurs à avoir une preuve de vaccination pour entrer dans ses arénas, sauf les enfants de moins de 12 ans.

Si je regarde les tendances, c’est une possibilité. J’ai l’impression qu’il y a peut-être des choses qui se discutent à cet effet-là , souligne M. Blier.

La prochaine saison de la NOJHLLigue de hockey junior du Nord de l’Ontario doit s’amorcer le 16 septembre.

La ligue revient aux règlements qui existaient avant la pandémie. La mise en échec sera à nouveau permise après avoir été retirée la saison dernière.

Il y aura toutefois encore des protocoles liés à la COVID-19, comme le port du masque pour les membres de l’équipe à leur arrivée aux arénas.