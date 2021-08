Action Gatineau veut voir refléter la diversité citoyenne en fonction publique municipale

La cheffe d’Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, qui est candidate à la mairie de Gatineau, a présenté ses engagements pour une ville inclusive lors d’une conférence de presse jeudi.

Des engagements qui visent les citoyens de minorités visibles, soit : les jeunes, les ainés, les populations immigrantes et issues des minorités visibles, les minorités sexuelles, la population autochtone et les personnes à mobilité réduite.

Ce qu’on veut lancer comme message c’est qu’on veut assurer une équité et on ne veut oublier personne une fois et si on est élu à la table du conseil [municipal] le 7 novembre prochain , a dit la cheffe en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

La cheffe d’Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, qui est candidate à la mairie de Gatineau, a présenté ses engagements pour une ville inclusive, jeudi. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Mme Marquis-Bissonnette était accompagnée des candidats Jordan Larochelle, Isabelle N. Miron et Bettyna Bélizaire pour présenter les engagements de son parti.

C’est important de penser à tout le monde pour s’assurer que tout le monde a accès aux mêmes opportunités, qu'on ne creuse pas d’inégalités sociales ou économiques, c’est l’angle sous lequel on doit prendre ces enjeux-là. Une citation de :Maude Marquis-Bissonnette, cheffe d’Action Gatineau

C’est vraiment un travail de leadership avec la communauté qu’on assume et on veut travailler sur l’exemplarité de la ville pour qu’on soit nous même aussi très inclusif , a ajouté Mme Marquis-Bissonnette.

Selon elle, la fonction publique municipale n’est pas représentative de la diversité de la population de Gatineau.

On a la population autochtone la plus importante proportionnellement à notre population au Québec, on est la deuxième après Montréal en termes de chiffres absolus, c’est une force, mais il faut s’assurer que ce soit reflété dans notre fonction publique et autour de la table du conseil, pour être capable de prendre de bonnes décisions.

Il y a des barrières à l'entrée de la fonction publique, pour les personnes issues de la diversité. Les questions qu'il faut se poser, c’est pourquoi et comment l’outrepasser, précise-t-elle. Il y a des programmes de parrainage, de mentorat, tout ça, c’est des idées pour aller de l'avant et s’assurer qu’on prend les meilleures décisions possibles et on inclut les idées de tout le monde.

Maude Marquis-Bissonnette, (à droite) candidate à la mairie, accompagnée de Isabelle Miron, Jordan Larochelle et Bettyna Bélizaire, qui s'adresse aux médias, lors d'une conférence de presse jeudi. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Pour moi, de voir qu’il y avait ce manque de représentativité à la table, j’ai voulu en pousser d'autres à le faire, mais il faut que les bottines suivent les babines. J’espère en inspirer d'autres à la faire , soutient Bettyna Bélizaire.

On a des angles morts sur certains dossiers quand on parle de politique publique, je pense que la diversité d'origine, la diversité de parcours, c'est pour ça qu’on a une équipe pour avoir de bons programmes et de bonnes politiques publiques , ajoute-t-elle.

Comment favoriser l'inclusion?

Pour favoriser la diversité et l'inclusion Action Gatineau propose, entre autres, de travailler avec le Service intégration travail Outaouais pour avoir plus d'employés issus de la diversité au sein des instances publiques municipales.

Pour les jeunes, le parti voudrait voir plus de logements étudiants. Pour les aînés, on suggère l'installation de bancs de parc et d'infrastructure pour que les gens profitent de leur quartier. Et pour les personnes à mobilité réduite, le parti veut un meilleur déneigement en hiver, et rendre les plages, les parcs et autres espaces verts plus accessibles.

L’équipe de Mme Marquis-Bissonnette prévoit présenter un cadre financier détaillé pendant la campagne électorale municipale. Celle-ci commence officiellement le 17 septembre 2021.

Avec les informations de Frédéric Pepin et d'Ismaël Sy.