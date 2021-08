Le NPD mise sur Bethany Stewart dans Abitibi-Témiscamingue

Âgée de 23 ans et membre de la Nation crie de Wemindji, la candidate a passé toute sa vie à Ottawa. Diplômée en sciences politiques et arts visuels à l’Université d’Ottawa, elle se décrit comme une militante active sur les enjeux autochtones.

Bethany Stewart dit partager les valeurs et les priorités du NPD, notamment au sujet de la lutte aux changements climatiques, de la réconciliation avec les peuples autochtones, du logement abordable et de la gratuité scolaire.

Elle explique aussi avoir été inspirée par Mumillaaq Qaqqaq, la jeune députée néo-démocrate du Nunavut élue en 2019.

La politique m’a toujours intéressée, mais son exemple m’a un peu ouvert la porte, explique-t-elle. De voir une jeune autochtone faire de la politique et le faire si bien pour les gens du Nunavut, ça m’a amenée à dire que c’est aussi possible pour moi. Je veux travailler à améliorer le sort des gens de l’Abitibi-Témiscamingue, mais aussi des Autochtones partout au Canada.

Même si elle n’est pas originaire de la région, Bethany Stewart dit vouloir être présente dans le comté d’ici la fin de la campagne électorale.

Ça reste à planifier avec mon équipe, mais je veux pouvoir visiter les différentes communautés, souligne-t-elle. Le NPD aurait voulu que je sois candidate dans mon territoire Eeyou Istchee, mais ils avaient une autre candidate dans ce comté et on a choisi Abitibi-Témiscamingue, où on trouve beaucoup de communautés algonquines. Je sais que je peux aider tant les Autochtones que les Québécois, qui veulent tout autant défendre leur culture et leur langue.

Le NPD a d’ailleurs confirmé mercredi que Pauline Lameboy, de Chisasibi, sera la candidate dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou.