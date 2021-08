Dans Toronto-Centre, les verts « mettent tous leurs œufs dans le même panier »

C’est la plus petite circonscription au pays et la plus densément peuplée : Toronto-Centre est aussi un château fort libéral depuis 1993. La chef du Parti vert du Canada, Annamie Paul, tentera de la faire changer de couleur pour la troisième fois en trois ans. Mais son début de campagne a été assombri par des tensions au sein de sa formation politique.

Après dix jours de campagne, la routine électorale d’Annamie Paul commence à être fixée : un discours dans un parc de Toronto en avant-midi, puis un blitz de porte-à-porte en après-midi.

Il n’y a rien qui remplace le contact face à face , dit en souriant la chef des verts.

La dernière fois qu’Annamie Paul a fait campagne à Toronto-Centre, l’Ontario traversait la deuxième vague de la pandémie. C’était en octobre 2020, trois semaines après la course à la chefferie du Parti vert – Annamie Paul venait d’être élue pour succéder à Elizabeth May.

Première chef fédérale noire et juive, l’avocate de 48 ans espérait remplacer le ministre libéral démissionnaire Bill Morneau. Elle n’aura finalement pas remporté son pari, même si les verts ont obtenu un résultat historique dans la circonscription : de 7 % des voix en 2019, Annamie Paul est passée à 33 % en 2020.

La candidate libérale Marci Ien – qui se représente cette année – a finalement remporté la course avec 2331 voix d’avance.

La libérale Marci Ien a été élue députée de Toronto-Centre, le 26 octobre 2020. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Si nous avons réussi à gagner un tiers du vote et à [arriver] deuxièmes en trois semaines sous ces conditions, je crois qu’on a toutes nos chances pour ces élections , affirme la chef verte, qui rappelle que la crise climatique est un enjeu prioritaire pour beaucoup d’électeurs.

Une campagne fédérale hyperlocale

Si Annamie Paul se réjouit de pouvoir aller à la rencontre des résidents de sa circonscription, les électeurs dans le reste du pays ne la croiseront probablement pas.

Pour maximiser ses chances d’accéder à la Chambre des communes, la chef du Parti vert ne fera pas de tournée pancanadienne et concentrera plutôt ses efforts sur Toronto-Centre.

La chef du Parti vert, Annamie Paul, à Toronto, le 15 août Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Je cherche à représenter une communauté pour la première fois, je n’ai pas le luxe d’aller ailleurs et de ne pas connecter avec les gens d’ici , fait-elle valoir, en précisant qu’elle n’écartait pas la possibilité d’aller prêter main-forte à quelques candidats au besoin.

Je ne vois pas l’intérêt de prendre un Jumbo Jet d’une ville à l’autre pour rester là 20 minutes, faire une autre annonce, et continuer. Une citation de :Annamie Paul, chef du Parti vert du Canada

En entrevue, Annamie Paul assure que sa décision de rester à Toronto-Centre n’était pas motivée par les finances du parti. L’ancien candidat vert Gord Miller pense toutefois le contraire.

Nos coffres ne sont pas pleins, nous ne roulons pas sur l’or comme les conservateurs, explique M. Miller, qui est toujours membre du parti. Mener une campagne nationale et voyager partout au pays coûte extrêmement cher et nous n’avons pas les moyens pour ça.

Pour Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au Département de science politique au Collège militaire royal du Canada, les verts mettent tous [leurs] œufs dans le même panier en misant autant sur une seule circonscription.

Ça va vouloir dire que [les verts] ne s’attendent pas à faire d’autres gains, hormis Fredericton, et probablement de conserver ce qu’on a en ce moment en Colombie-Britannique , croit l'experte.

Stéphanie Chouinard, politologue au Collège militaire royal du Canada Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia Tremblay

Quand la bisbille interne assombrit la course

Les élections fédérales arrivent à un moment délicat pour le Parti vert. Dans les derniers mois, de profondes divisions au sein de la formation politique ont été étalées au grand jour. Annamie Paul vient d’échapper à un vote de défiance et des membres du conseil fédéral de son parti ont récemment tenté de révoquer sa carte de membre.

Après avoir frappé à beaucoup de portes et avoir fait beaucoup d’événements dans la communauté, on ne me pose pas la question , assure Annamie Paul, qui insiste pour dire que les tensions au sein de son parti n’intéressent qu’un petit groupe de journalistes et d’analystes.

Pourtant, dans le quartier nanti de Cabbagetown, où Annamie Paul a obtenu ses meilleurs résultats en 2019 – plus de 50 % des votes selon des données du parti – les électeurs sont bien au fait des difficultés de la chef.

Ils disent qu’ils n’ont pas d’argent et ils dépensent 200 000 $ pour essayer de se débarrasser de leur chef? Non merci , lance Wendy Vosberg, une résidente du quartier.

Ils se tirent une balle dans le pied. Ce serait du gaspillage de leur offrir mon vote. Une citation de :Wendy Vosberg, résidente de Toronto-Centre

J’ai l’impression qu’elle est à la tête d’un parti qui ne veut pas aller dans la même direction qu’elle , fait valoir un autre résident, Peter Ho, qui a l’intention de voter pour la candidate libérale.

La politologue Stéphanie Chouinard fait remarquer que s’il est vrai que la plupart des Canadiens n’ont pas suivi en détail la lutte intestine au sein du Parti vert, les électeurs verts-curieux qui considéraient la formation politique comme une option viable auront probablement entendu parler de la fronde contre Annamie Paul.

Habituellement, pendant les campagnes électorales fédérales, on voit le Parti vert osciller autour du 6-7 % dans les intentions de vote. Présentement, ils sont entre 4 et 5 %. Donc il y a eu un effet de cette bisbille à l’interne , illustre Mme Chouinard.

Il faut rester concentrée sur l’objectif , rétorque pour sa part Annamie Paul.

Pour la candidate, l’enjeu est de taille : non seulement une défaite dans Toronto-Centre l’empêcherait de faire ses débuts comme chef à la Chambre des communes, mais elle mettrait aussi son leadership en danger. Mme Paul doit en effet faire face à un vote de confiance l’automne prochain, lors du congrès national du Parti vert.

Avec les informations de Julie-Anne Lamoureux