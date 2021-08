L’École Charles-Gravel part en guerre contre le vapotage

La direction de l'école saguenéenne a modifié le code de vie qui régit la vie étudiante parce qu’elle considère la situation inquiétante.

Plus les années passent, plus le phénomène du vapotage est présent et plus les effets se voient et se perçoivent, explique la directrice Mireille Boutin. Ça nous a amenés à faire des interventions plus strictes, comme retourner des élèves à la maison parce qu’ils avaient des symptômes après avoir vapoté ou les envoyer préventivement à l’hôpital.

Dans les derniers mois, une dizaine d’élèves se sont justement retrouvés à l’urgence en raison de l’utilisation de la vapoteuse. Certains avaient des nausées, des maux de tête ou des palpitations cardiaques.

La directrice de l'École Charles-Gravel estime que le vapotage est devenu un vrai fléau chez les jeunes. Photo : Associated Press / Steven Senne

La directrice est préoccupée par les substances contenues dans les vapoteuses, qui peuvent souvent s’avérer très nocives pour la santé.

On veut ouvrir le dialogue, explique Mireille Boutin. Que les jeunes soient conscients et aient un esprit plus critique à propos de l’utilisation de la vapoteuse et des effets à court, moyen et long terme qui sont peu connus.

On n’est pas dans la chasse aux sorcières, on est dans l’éducation. Une citation de :Mireille Boutin, directrice, École Charles-Gravel

Le but de cette nouvelle mesure est de réduire la consommation des jeunes. Les vapoteuses saisies à l’école seront remises aux parents, qui sont incités à discuter de la situation avec leurs enfants.