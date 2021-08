2 doses de vaccin pour les joueurs de hockey mineur de plus de 12 ans du Grand Toronto

La ligue, qui est la plus importante au Canada avec ses quelque 40 000 joueurs, a mis à jour son plan de match pour la saison à venir, mercredi. Dans ce plan, elle a inclus une politique de vaccination stricte.

Selon cette politique, les joueurs nés en 2009 ou avant, les arbitres, les chronométreurs, le personnel des arénas, les directeurs et le personnel de la GTHLGreater Toronto Hockey League , les directeurs et le personnel des équipes, les entraîneurs, les gérants d'équipe et les bénévoles devront tous être doublement vaccinés contre la COVID-19 au plus tard le 1er novembre pour prendre part aux activités de la ligue.

Toutes ces personnes devront présenter un document montrant qu'ils ont reçu leur deuxième dose le 17 octobre ou avant.

La politique ne s'applique pas aux joueurs nés en 2010 ou plus puisqu'ils ne sont pas admissibles à recevoir un vaccin contre la COVID-19 actuellement.

Les spectateurs ne sont pas non plus touchés par cette mesure.

La GTHLGreater Toronto Hockey League explique sa décision en partie parce que le hockey n'est pas un sport qui se prête naturellement à la distanciation physique.

Cette politique est nécessaire pour prévenir, répondre et atténuer toute éclosion de COVID-19 dans la GTHLGreater Toronto Hockey League en raison des facteurs de risque importants qu'implique la participation à une activité de hockey organisée en tant que joueur ou non-joueur, sur la glace et en dehors , indique la ligue.

Un membre de chaque équipe devra aussi suivre une formation pour veiller au respect des procédures liées à la COVID-19 avant que chaque participant ne prenne part à une activité de groupe.