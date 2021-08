COVID-19 : 678 nouvelles infections, mais aucun nouveau décès en Ontario

L’Ontario recense 678 nouvelles infections et aucun décès jeudi, une légère progression des cas en comparaison à la veille.

Les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées forment encore la forte majorité des nouvelles infections, des cas hospitalisés et aux soins intensifs, alors que les hôpitaux recommencent à accueillir de plus en plus de patients en raison du virus.

Des 678 nouvelles infections, 141 personnes sont pleinement vaccinées, même tendance parmi les 301 hospitalisations, 31 personnes sont pleinement vaccinées.

Les régions les plus touchées sont celles de Toronto (144 nouvelles infections), Peel (102) et York (97).

La province recense par ailleurs 513 nouvelles guérisons au cours des 24 dernières heures.

Le dépistage a quant à lui connu une hausse, 27 815 tests ont été effectués depuis hier, ce qui donne un taux de positivité de 2,8%, une légère augmentation depuis hier.

En ce qui concerne les soins intensifs, 10 des 165 patients aux soins intensifs sont pleinement vaccinés.

La vaccination continue sa progression, 82,5 % des Ontariens ont reçu au moins une dose du vaccin, alors que 75,5% de la population admissible est pleinement immunisée.