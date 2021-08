Justin Trudeau s'engage à augmenter le Supplément de revenu garanti

Les libéraux souhaitent offrir 500 $ de plus annuellement aux aînés admissibles au SRG qui vivent seuls, et 750 $ de plus, toujours annuellement, à ceux qui sont en couple.

Par exemple, une personne de plus de 65 ans vivant seule est présentement admissible à une prestation mensuelle maximale de 935,72 $, à condition qu'elle gagne moins de 18 984 $ par année. La bonification suggérée par M. Trudeau lui permettrait de toucher 41,66 $ de plus par mois, donc une prestation totale de 977,38 $.

Malheureusement, on sait que beaucoup, beaucoup d'aînés, chaque dollar compte, et c'est devenu encore plus clair pendant la pandémie , a répondu Justin Trudeau, questionné sur la véritable portée d'une telle mesure.

On a diminué depuis 2015 le taux de pauvreté chez les aînés de 20 % , a-t-il ajouté, affirmant que la bonification du SRG est le genre de mesure qui va faire une différence pour sortir encore plus d'aînés de la pauvreté .

Le Parti libéral estime que cette bonification touchera 2,2 millions d'aînés à travers le pays.

Les troupes libérales proposent également de doubler le crédit d'impôt existant pour éponger le coût, jusqu'à concurrence de 1500 $, de rénovations domiciliaires permettant aux aînés de rester plus longtemps chez eux, en plus d'en lancer un nouveau pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles.

Justin Trudeau a également relancé sa promesse d'améliorer les soins de longue durée, en partenariat avec les provinces et territoires.

Des bonifications discriminatoires

Lors du dépôt du dernier budget, en avril dernier, le gouvernement libéral avait annoncé qu'il comptait présenter un projet de loi pour augmenter de 10 % – environ 64 $ – les prestations mensuelles de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus, à compter de juillet 2022.

On continue avec notre promesse qui reconnaît que les aînés de 75 ans et plus font face à des coûts plus élevés , a fait savoir Justin Trudeau jeudi.

Ils vivent de plus en plus longtemps et plusieurs sont inquiets que leurs épargnes ne vont pas pouvoir les accompagner pendant ces longues années qui leur restent. Alors, on a pris la décision de donner plus d'argent, aussi, à nos aînés les plus aînés.

Toutes les mesures libérales sont qualifiées de trop modestes par le Bloc québécois, qui demande plutôt d’augmenter la pension de la Sécurité de la vieillesse de 110 $ par mois, un montant indexable, pour tous les aînés dès 65 ans.

Ça ne remplace pas la demande des milieux qui représentent les aînés ou du Bloc québécois , a réagi Yves-François Blanchet jeudi, estimant que la demande du Bloc demeure intégrale et sans la discrimination présentement en vigueur pour les gens qui ont 75 ans et plus au détriment de ceux qui ont entre 65 et 75 ans .