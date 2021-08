La nature inspire les artistes à la Biennale Bonavista à Terre-Neuve

L’événement rassemble 26 artistes, dont des Autochtones. Les artistes proviennent de Terre-Neuve-et-Labrador et d'autres provinces canadiennes.

Les œuvres sont exposées à 26 différents endroits, à l’intérieur et à l’extérieur, un peu partout dans la péninsule.

Une artiste participante, Marlene Creates, a pour lieu de création la forêt de Portugal Cove.

Depuis que j'ai déménagé ici, puisque je travaille avec la nature et l'environnement, je n'ai pas besoin de voyager pour trouver mes sujets. Je peux juste seulement faire attention à ce qui se passe ici pendant toutes les saisons, et là, j'ai une ressource incroyable , indique Mme Creates.

L'artiste Marlene Crates s'inspire de la nature à Portugal Cove, à Terre-Neuve, pour créer ses oeuvres. Photo : Radio-Canada

Ce sont justement les saisons et la nature qui l'ont inspirée pour ses œuvres exposées à la Biennale Bonavista.

J'ai placé le papier dans certains endroits ici pendant les quatre saisons. Je l'ai fait aussi l'hiver et je m'allongeais sur le papier. Et avec du charbon, j'ai dessiné autour des contours de moi-même , explique l’artiste.

C'est son environnement qui l'anime. Elle était entourée de petits fruits sauvages et d'un ruisseau lorsqu’elle a créé son œuvre d'été.

Des photographies du ciel et du sol et des descriptions du moment de production font aussi partie des montages exposés.

Ce que je pouvais entendre, les oiseaux, le vent dans les arbres, tous mes sens , souligne-t-elle.

Pour celle qui a reçu le prix du gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques en 2019 et qui recevra aussi une reconnaissance provinciale la semaine prochaine, ces distinctions représentent quelque chose de plus grand que son art.

Recevoir de tels prix, je trouve que ça indique… C'est un bon signe, je pense, dans le sens que les gens s'occupent de plus en plus avec l'environnement et que les arts peuvent aussi contribuer , estime Marlene Creates.

Les assemblages de l'hiver, de l'été et de l'automne de Marlene Creates sont exposés jusqu'au 12 septembre dans la maison Lester-Garland, à Trinity, dans le cadre de la Biennale Bonavista.

D’après un reportage de Josée Basque