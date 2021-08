Québec annonce 111 nouvelles places en CPE à Gaspé

C'est le CPECentre de la petite enfance Le Voyage de mon Enfance, à Gaspé, qui obtient ces 111 places.

Un représentant du ministère de la Famille précise que le CPECentre de la petite enfance avait déposé deux projets distincts pour lesquels il obtient respectivement 31 et 80 places subventionnées.

C'est une nette augmentation depuis l'annonce d'octobre 2020, où Québec avait promis la création de 32 nouvelles places à Gaspé.

En octroyant plus de places qu'annoncées, on s'évite plusieurs étapes en plus de sauver près d'une année de délai dans les territoires où les besoins sont les plus criants , explique le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, par communiqué.

En juillet, le maire de Gaspé, Daniel Côté, estimait un manque d'environ 200 places en garderie dans sa ville.

Je sais que ce n'est pas encore parfait et qu'il reste du travail à faire, mais je veux rassurer toutes les familles, nous mettons les bouchées doubles pour développer notre réseau afin qu'il reste à l'avant-garde , précise le ministre.

Aucune place annoncée aux Îles

S'il se dit heureux pour la région de Gaspé, le maire des Îles-de-la-Madeleine ne cache pas qu'il est extrêmement déçu pour sa communauté.

Depuis plusieurs années, on travaille avec le ministère de la Famille, avec tous les gouvernements qui se sont succédé pour tenter d'améliorer la planification de l'octroi des places en garderie , souligne Jonathan Lapierre.

On est toujours en arrière sur le besoin réel, ce qui fait que lorsqu'il y a une annonce qui est faite, ça ne comble pas les besoins réels. Une citation de :Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Le maire cite l'exemple du projet d'agrandissement du CPECentre de la petite enfance La Ramée, qui est en cours de réalisation.

C'est plus autour de 70-80 nouvelles places qui vont être créées, mais malgré ce projet, ça ne correspond pas aux besoins réels puisque ce sont des places qui étaient demandées depuis 2013, alors qu'on est à la fin de l'année 2021 , déplore-t-il.

Jonathan Lapierre estime qu'entre 50 et 70 nouvelles places supplémentaires sont requises pour combler les besoins actuels aux Îles.

Nous, les grands employeurs institutionnels, nous avons dû créer une garderie non-subventionnée pour répondre aux besoins de nos propres employés. Et malgré ces 26 nouvelles places que nous avons nous-mêmes créées, il y a encore des listes d'attente , souligne le maire.

Le ministère de la Famille précise que le plan de match pour les autres territoires sera déposé cet automne .

Selon les données du ministère, au 31 décembre 2020, il y avait 515 enfants en attente d’une place au guichet unique La Place 0-5 dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

