Une explosion s'est produite à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul

L'information a été confirmée par le porte-parole du Pentagone, John Kirby, qui n'a toutefois pas été capable de dire dans l'immédiat s'il y avait des morts et des blessés.

Selon un responsable de gouvernement américain cité par Reuters, il s'agirait d'un attentat suicide et il y aurait des morts et des blessés.

Des photos de gens ensanglantés publiées sur les réseaux sociaux tendent à confirmer que l'explosion a fait des victimes.

Plus tôt dans la journée, plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, avaient appelés leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport en raison de menaces terroristes .