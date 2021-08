603 nouveaux cas de COVID-19 et un décès de plus au Québec

Durant la même période, il y a eu neuf hospitalisations de plus pour un total de 119 dans l’ensemble de la province.

De ce nombre, 36 patients sont traités aux soins intensifs, soit une augmentation de trois par rapport à la veille.

Un nouveau décès lié à la maladie été déclaré ces dernières 24 heures. Le bilan des pertes de vie attribuables à la COVID-19 s’établit actuellement à 11 285 au Québec.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps sur l’ensemble du territoire, où 19 796 prélèvements ont été effectués le 24 août.

Vaccination

Plus de 32 999 doses de plus ont été administrées aux Québécois, soit 31 638 injectées au cours des dernières 24 heures et 1361 doses supplémentaires administrées avant le 25 août.

La santé publique ajoute aussi au bilan 71 060 doses administrées hors de la province, ce qui porte à 12 263 015 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?