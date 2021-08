Hausse de la demande de vaccins depuis l'annonce du passeport vaccinal

La Colombie-Britannique affirme qu’il y a eu une hausse de plus de 200 % de la demande pour des vaccins contre la COVID-19 depuis l’annonce du passeport vaccinal , qui sera obligatoire à partir du 13 septembre pour avoir accès à des activités sociales et de loisirs.

La plus forte hausse a été constatée chez les Britanno-Colombiens de moins de 40 ans.

Selon les données de la province, dans les deux jours suivant l’annonce du passeport vaccinal, près de 13 000 personnes de moins de 40 ans se sont inscrites pour obtenir un vaccin et 11 301 de celles-ci ont déjà un rendez-vous.

Je suis content que les gens aient entendu notre appel à retrousser leurs manches et à se faire vacciner pour aider à limiter la propagation de la COVID-19 , a affirmé le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix.

Où devra-t-on montrer sa preuve de vaccination ?

La carte vaccinale sera exigée lors d'événements sportifs avec billets ou encore lors de concerts, de spectacles et de pièces de théâtre.

De même, lors d'événements organisés tels que des mariages, des fêtes, des conférences ou des ateliers.

L’entrée dans les restaurants, les bars et les discothèques sera également visée par ce dispositif sanitaire.

Toutefois, le passeport vaccinal ne sera pas exigé dans les épiceries et les commerces de détail. Il ne sera pas non plus nécessaire pour entrer dans un lieu de culte.