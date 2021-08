Des fouilles archéologiques dans le secteur de Lennoxville

L’archéologue et gestionnaire des ressources matérielles au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, Éric Graillon, explique que des archéologues mèneront un projet de recherche pour documenter la séquence culturelle autochtone préhistorique du territoire estrien.

Le confluent des rivières Massawippi et Saint-François a été fortement fréquenté à la préhistoire selon des fouilles menées antérieurement.

Des fouilles y avaient été effectuées dans les années 1960, 1980 et 1990.

« Le site présentait un potentiel intéressant. C’est un site qui semblait présenter une terrasse avec des niveaux d’occupation en place qui remontent jusqu’à 6800 ans avant aujourd’hui. Le projet de recherche vise à documenter la séquence culturelle autochtone préhistorique du territoire estrien », explique Éric Graillon.

Les fouilles archéologiques à Lennoxville se dérouleront du 30 août au 10 septembre.

Les fouilles se dérouleront à la terrasse à l'ouest du site. Nous avons des idées qu'elle aurait pu être occupée. Il y a un sérieux risque d’érosion. C’est d’ailleurs l’érosion qui nous a permis de savoir qu’il y avait une continuité au site , indique M. Graillon.

La Ville de Sherbrooke, le groupe de recherche AS2 de l’Université de Montréal, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke et le grand conseil Wabanaki participeront à ces fouilles.

Les découvertes des dernières années réalisées sur des sites de Weedon, Brompton et East Angus permettent également de penser que le secteur a pu être occupé à une période antérieure.