Appui unanime à la vaccination obligatoire dans le plus grand conseil scolaire canadien

Les conseillers ont voté pour que le TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto élabore un plan qui exigerait que tout le personnel du conseil scolaire, les employés, les conseillers scolaires et les visiteurs divulguent et fournissent une preuve de leur statut vaccinal et soient entièrement vaccinés pour aider à protéger la santé et la sécurité des membres du personnel et des étudiants .

Les employés du TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto devront maintenant élaborer un plan qui comprendra des détails concernant la mise en œuvre et l'application de la politique , pouvait-on lire dans un communiqué.

Les conseillers souhaitent que ce plan soit prêt pour la rentrée scolaire du 9 septembre, et, le cas échéant, le plus tôt possible. Ils demandent également au TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto d'accommoder les personnes qui ont légalement droit à des accommodements.

Les individus qui n’auront pas été vaccinés devront suivre une formation obligatoire sur les avantages de la vaccination.

Les données sont claires. Être complètement vacciné réduit considérablement les risques des conséquences les plus graves de la COVID-19. Il s'agit d'une étape importante pour nous assurer que nous rendons nos écoles et nos lieux de travail aussi sûrs que possible pour le personnel et les étudiants, en particulier les étudiants plus jeunes qui ne sont pas admissibles au vaccin , affirme le président du TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto , Alexander Brown, dans le communiqué.

Les conseillers scolaires ont d’ailleurs voté pour que le président écrive une lettre au médecin-hygiéniste en chef de Toronto, au médecin-hygiéniste en chef de l'Ontario et au ministre de l'Éducation réitérant le soutien du conseil à la déclaration de l'Ontario Public School Boards' Association préconisant l'ajout de la vaccination contre la COVID-19 à la liste des vaccinations obligatoires pour tous les élèves admissibles.