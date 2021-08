Tuerie de Portapique : la commission d’enquête demande l’aide du public

La commission d’enquête sur la plus importante tuerie de l'histoire moderne du Canada poursuit ses travaux en Nouvelle-Écosse et elle demande au public de lui donner des renseignements.

Tout au long de l'été, les membres de la Commission fédérale-provinciale sur les pertes massives d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse  (Nouvelle fenêtre) ont visité les communautés touchées et ont participé à des réunions publiques pour expliquer leur travail et la manière dont ils recueillent les renseignements.

La commission mène une enquête publique lancée après que les citoyens et les proches des personnes tuées ont réclamé un examen indépendant des circonstances entourant les 13 heures de violence du 18 et du 19 avril 2020.

Ces jours-là, un tireur déguisé en agent de la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) a parcouru près de 200 kilomètres dans des zones rurales, de Portapique jusqu’à Enfield, et il a abattu 22 personnes, des voisins, des connaissances et des inconnus, dont une femme enceinte et une agente de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les 22 victimes de la tuerie de Portapique. Photo : Radio-Canada

Barbara McLean, directrice de l’enquête à la commission, affirme que la première partie du travail, qui est en cours, consiste à établir les faits. La commission compte rendre public cet automne un document qui exposera les faits qu’elle a recueillis.

Mme McLean demande aux personnes qui pensent détenir des renseignements pertinents pour le travail de la commission de communiquer avec elle.

Elle explique que la commission peut obtenir des documents par injonction, comme elle l’a fait auprès de la GRCGendarmerie royale du Canada , mais qu’elle peut seulement demander des informations dont elle connaît l'existence.

Des consultations publiques à l’automne

La première étape de l'enquête devrait se terminer cet automne avec des audiences publiques. Des thèmes comme le contrôle des armes à feu, la violence conjugale ou les politiques en matière de service policier pourraient être abordés à cette occasion.

Barbara McLean, est détachée du service policier de Toronto pour diriger l'enquête de la Commission des pertes massives en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC

Il sera question des faits dans une plus grande perspective comprenant les problèmes et les structures qui ont soit permis cette tragédie ou échoué à la prévenir, explique Barbara McLean. Le but est de formuler des recommandations pour améliorer la sécurité publique, souligne-t-elle.

Le rapport final de la commission, qui contiendra ses conclusions et ses recommandations, est prévu pour novembre 2022 au plus tard.