Jour de rentrée scolaire sur la Côte-Nord

Sac au dos, boîte à lunch à la main, et masque au visage, les élèves nord-côtiers commencent à faire leur entrée dans les salles de classe jeudi.

Ils sont toutefois dispensés, pour le moment, du port du masque en classe.

Pour la majorité des élèves qui fréquentent des écoles des Centres de services scolaires ( CSScentre de services scolaire ) du Fer et de l'Estuaire, l'entrée en classe avait lieu jeudi matin.

C'était jour de rentrée à la polyvalente des Baies à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Trois écoles de Sept-Îles ont cependant vu leur rentrée scolaire retardée à lundi en raison d'importants travaux de rénovation non terminés dans leur établissement.

La rentrée est également prévue lundi pour les élèves des écoles des CSScentre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord et du Littoral.

Masques aux visages, les élèves de l'école Leventoux à Baie-Comeau ont repris le chemin des classes jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La Sûreté du Québec ( SQSûreté du Québec ) indique qu’elle accroîtra sa présence sur la route dans les secteurs scolaires dans les prochaines semaines étant donné le retour d’une circulation plus intense.

Des fois les parents vont porter leurs enfants un peu en retard et augmentent leur vitesse légèrement dans une zone scolaire de 30 km/h et ce n’est pas long qu’on dépasse 30 km/h en voiture et les amendes sont doublées dans les zones scolaires. Ça peut faire mal au portefeuille pour une ou deux minutes de retard , soutient le porte-parole de la SQSûreté du Québec , Hugues Beaulieu.

