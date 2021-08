L’Université Western supprime l'option de se faire dépister pour les non-vaccinés

Mercredi, l'université et ses collèges affiliés ont annoncé qu'ils éliminaient l'option du dépistage régulier pour les personnes qui choisissent simplement de ne pas être vaccinées .

Auparavant, l'institution disait que les personnes sans preuve de vaccination qui voulaient rester sur le campus devaient se faire tester deux fois par semaine.

Les étudiants, le corps enseignant et le personnel non vaccinés de Western n'auront plus la possibilité de se soumettre à un test en lieu et place de la vaccination. Seules les personnes bénéficiant d'une exemption médicale ou d'une exemption en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario seront admissibles au test régulier, deux fois par semaine, afin de pouvoir être physiquement présentes sur le campus cet automne , peut-on lire dans un communiqué publié par l'université.

La politique actualisée, qui sera publiée plus tard cette semaine, fait suite à une lettre récente du Conseil des médecins hygiénistes de l'Ontario recommandant la vaccination obligatoire dans toutes les écoles postsecondaires de la province.

Les taux de vaccination élevés dans notre communauté demeurent notre meilleur moyen d'assurer la sécurité du campus , souligne Sarah Prichard, vice-rectrice par intérim de l'université, dans le communiqué.

La politique de vaccination renforcée entrera en vigueur le 7 septembre et s'appliquera aussi aux personnes qui visitent le campus.

Des détails supplémentaires sur la façon de télécharger une preuve de vaccination ou de demander une exemption seront envoyés au personnel et employés, indique l'université.

Au début du mois, une enquête menée auprès de plus de 62 000 membres de la communauté universitaire a révélé que près de 90 % des répondants - soit 50 % des personnes contactées - étaient complètement vaccinés et que plus de la moitié de ceux qui ne l'étaient pas prévoyaient de recevoir leurs vaccins d'ici septembre.

Avec des informations de CBC