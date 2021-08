Le Canada forcé de laisser des gens derrière alors que le dernier vol quitte Kaboul

Selon le chef d'état-major par intérim de la Défense, le général Wayne Eyre, le dernier vol canadien a décollé de l'aéroport vers minuit (HAE).

Environ 1000 Afghans qui vont se réinstaller au pays ont été évacués de Kaboul au cours des dernières heures, à bord de deux avions, l'un opéré par le Canada, l'autre, par les États-Unis, a-t-il dit jeudi en conférence de presse.

Depuis que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, le 14 août, au terme d'une offensive-éclair, quelque 3700 personnes ont donc été évacuées par les forces canadiennes.

Cela inclut des citoyens canadiens, des résidents permanents, des membres de leur famille, des citoyens des pays alliés, des personnes ayant un lien durable avec le Canada et des ressortissants afghans acceptés pour la réinstallation au Canada ou par nos alliés , a-t-il précisé.

Cette opération a été l'une des plus importantes, des plus complexes et des plus dangereuses de l'histoire moderne. De telles opérations sont très éprouvantes pour nos gens.

Une citation de :général Wayne Eyre, chef d'état-major par intérim de l'armée canadienne