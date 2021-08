Une station de recherche unique dans le parc de la Gaspésie

Fruit de la collaboration entre la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) et l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), la Station d’études montagnardes des Chic-Chocs (SEM) favorisera l’avancement des connaissances liées aux effets des changements climatiques en milieu montagnard et alpin.

Le professeur en biologie à l’Université du Québec à Rimouski, Luc Sirois, rêvait depuis longtemps de créer une telle infrastructure dans le massif gaspésien.

Son rêve est devenu bien concret et a été inauguré officiellement mercredi soir.

Luc Sirois raconte que c’est alors qu’il était tout jeune étudiant qu’il a découvert le parc de la Gaspésie. Ç’a été comme une épiphanie, ça me crevait les yeux, il devait y avoir ici une infrastructure pour propulser, faciliter le développement des connaissances. On était en 1979.

La station a été officiellement inaugurée mercredi soir en présence du préfet de la Haute-Gaspésie et des représentants de l'UQAR, de la SÉPAQ ainsi que des professeurs responsables de la station de recherche. Photo : Gracieuseté UQAR

Le territoire était déjà arpenté par des chercheurs de tous horizons depuis de nombreuses années. Je voyais tous ces travaux importants qui avaient été faits. C’est un pan de l’histoire gaspésienne tout à fait méconnu que de manière sporadique et ponctuelle depuis le tout début du 20e siècle et même antérieurement, si on réfère à William Logan, il y a eu des gens qui ont parcouru le territoire et qui ont reconnu l’unicité du territoire.

Plus de 40 ans après cette anticipation et après un très grand détour par des travaux dans le Québec nordique, Luc Sirois peut dire "mission accomplie" grâce, entre autres, dit-il à la collaboration entre l’Université du Québec à Rimouski et la Société des établissements de plein air du Québec.

C’est la première fois, souligne le professeur, que la SÉPAQ offre une telle collaboration à la recherche universitaire dans un territoire protégé.

Un laboratoire à ciel ouvert

La Station d’études montagnardes (SEM) est installée à l’intérieur du Centre de découvertes du parc national de la Gaspésie. On a installé un laboratoire intermédiaire, entre le terrain et les laboratoires plus équipés des universités. C’est pour que des gens puissent être là, préparer de l’instrumentation, récupérer des données à partir d’instruments déployés sur le terrain, faire des observations préliminaires, prendre soin d’échantillons qui viennent d’être récoltés , énumère M. Sirois.

L’idée est aussi de donner accès aux équipes de recherche à l’ensemble d’un territoire que Luc Sirois surnomme les Galapagos de l’Est de l’Amérique .

Dans un territoire à la fois grand et restreint à la fois, on a un concentré de tous les écosystèmes des grands biomes qui se déploient dans l’est de l’Amérique du Nord.

Le Lac aux Américains. Photo : Radio-Canada

Toutes ces variétés d’espèces et de climats restent accessibles en quelques heures. Depuis le bord de mer jusqu’au sommet des montagnes, c’est comme faire un voyage de Montréal jusqu’à la baie d’Ungava , illustre le biologiste. Cette juxtaposition rend possible la réalisation d’études comparatives en temps réel.

La localisation du parc, dans une péninsule isolée, a favorisé la persistance d’espèces rares sur la planète, que ce soit des insectes, des plantes ou des animaux, et d’espèces si rares, des endémiques strictes, qu’on ne les retrouve que dans le massif des Chic-Chocs. C’est ça qu’on offre. Ça demeure un gisement de connaissances, un gisement patrimonial complètement sous-exploité , fait valoir Luc Sirois qui envisage le parc comme un laboratoire à ciel ouvert.

Ouvert sur le monde

Comme l’objectif de la SEM sera de stimuler la recherche dans le parc, les laboratoires seront ouverts à l’ensemble de la communauté scientifique internationale. On offre la possibilité de réaliser des études qui ne pourraient pas se réaliser autrement que si elles n’étaient pas appuyées par une facilité, un appui tangible.

Le professeur Sirois espère que les études réalisées grâce à la présence de la station puissent permettre de mieux comprendre les enjeux de conservation et de protection de la biodiversité. Photo : Crédit:Pascal Lévesque

Luc Sirois espère que tous ces travaux puissent servir au développement scientifique, mais aussi à une meilleure connaissance des enjeux de conservation et d’éducation, et ce, dans un contexte de changements climatiques. On va être un relais entre l’expertise mondiale et le grand public.

Déjà, au cours de l’été, la station a pu être utilisée par plusieurs équipes de recherche, que ce soit en botanique, en géologie et en entomologie et plusieurs activités d’enseignement ont pu aussi s’y dérouler.