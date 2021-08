Marsö Margelidon, grand gagnant du Festival international de la chanson de Granby

L'artiste a grandi en France avant de déménager à Montréal. Il détient notamment une formation de trompettiste jazz et a fréquenté l’École nationale de la chanson.

Je suis évidemment ravi, c’est merveilleux, et une énorme surprise. Je ne m’attendais pas à ça. Une citation de :Marsö Margelidon, lauréat du Grand concours du Festival international de la chanson de Granby

Pendant la finale, il a présenté trois chansons et affronté quatre autres finalistes, soit les jeunes artistes Mclean, Mélina Lequy, la formation PATATRAK et l’estrienne BéLi.

L'auteur-compositeur-interprète dit avoir particulièrement aimé son moment sur scène.

C’était génial. Les gens étaient merveilleux. C’est un long processus quand même, et c’est le moment où tout le monde est là, où on s’amuse , s'exclame-t-il.

D’autant plus qu'après plus d'un an de pandémie, un public a pu assister à la représentation, au grand bonheur du musicien. Il y a toujours eu cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, "est-ce qu’on allait avoir un public?" Il y avait quand même beaucoup de monde, c’étaient de belles retrouvailles.

En tant que lauréat du Grand concours, Marsö Margelidon remporte une bourse de 25 000 $ pour l’appuyer dans ses projets. Le lauréat a maintenant l’intention de rentrer au studio pour réaliser un nouvel album.

Une très belle cohorte

Le directeur général du Festival international de la chanson de Granby Jean-François Lippé s'est dit très satisfait de cette édition du Grand concours.

On avait 23 demi-finalistes, tous exceptionnels. Ça a été une très belle cohorte cette année. On est très contents d’avoir retrouvé le public en présentiel et en virtuel , se réjouit-il.

Les demi-finalistes provenaient des quatre coins du pays. Ils ont notamment pu participer à cinq jours de formation et d’ateliers en compagnie de musiciens professionnels.

Offrir des vitrines aux artistes de la relève, aux artistes émergents et aux artistes bien en vue... C’est très important aussi de promouvoir la chanson francophone, et c’est pour ça que le Festival existe depuis 53 ans. Une citation de :Jean-François Lippé, directeur général du Festival international de la chanson de Granby

Les festivités continueront au cours des prochains jours, alors que neuf artistes offriront des spectacles gratuits à l'extérieur au parc Daniel-Johnson. Sarahmée, Clay and Friends et Bermuda, entre autres, se partageront la scène du 26 au 28 août. Émile Bilodeau clora le Festival samedi soir.

Avec les informations de Pierrick Pichette