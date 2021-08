Peel envisage d’avoir sa propre preuve de vaccination

Le Dr Lawrence Loh a fait cette déclaration mercredi en réitérant sa demande pour un certificat de vaccination provincial qui limiterait l’accès aux activités non essentielles pour les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées.

La région de Peel, en collaboration avec d’autres bureaux de santé, explore aussi activement les solutions locales s’il n’y a pas de programme provincial , a-t-il déclaré.

Le médecin croit que les certificats de vaccination peuvent aider à réduire la transmission de la COVID-19, à court terme, et limiter les risques d’infection pour les personnes non vaccinées dans des contextes où les mesures préventives ne peuvent être appliquées à la lettre.

Le vaccin est très efficace pour réduire le risque d’infection, mais il ne l’élimine pas totalement , a-t-il affirmé.

Si des gens non vaccinés se retrouvent dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de prendre des précautions – pensez aux gyms, aux restaurants, etc. – alors ces gens non vaccinés s’exposeront à des formes graves de COVID et des complications.

Lawrence Loh pense que les certificats de vaccination protègent les personnes non vaccinées en les empêchant de se retrouver dans des situations où le risque de contracter la COVID est élevé. Il rappelle toutefois que la meilleure protection est encore d’être complètement vacciné.

Le gouvernement Ford a refusé jusqu’ici d’instaurer un programme provincial de preuve de vaccination.

Une parole de la ministre de la Santé Christine Elliott a souligné que la province délivre des confirmations aux résidents qui reçoivent leurs première et deuxième doses. Elle a ajouté que le passeport vaccinal qu’Ottawa prévoit offrir en prévision des voyages internationaux pourrait être utilisé localement par les entreprises.