La réponse à vos questions sur le passeport vaccinal

Quelle est la différence entre la preuve de vaccination que j’ai déjà reçue et le passeport vaccinal?

La preuve de vaccination, c'est le code QR reçu tout de suite après avoir reçu une ou deux doses de vaccin contre la COVID-19. Le passeport vaccinal, c'est ce même code QR, dont les informations ont été importées dans l'application VaxiCode.

Cette application interprète l'information contenue dans le code QR pour déterminer si quelqu’un est adéquatement protégé. Elle a aussi comme avantages de révéler moins d’informations personnelles que la preuve de vaccination et permet de regrouper toutes les preuves de vaccination d’une famille au même endroit.

Un code QR est un format de code à barres en deux dimensions, qui est constitué de modules noirs disposés dans un carré, dont on se sert pour livrer de l'information. (archives) Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Est-ce que je dois utiliser VaxiCode pour prouver ma pleine vaccination?

La preuve de vaccination pourra être utilisée pour obtenir des services non essentiels. Les gens auront donc trois options, soit :

Fournir une preuve de vaccination avec code QR en format papier, en la faisant imprimer ou en la demandant par la poste. Fournir une preuve de vaccination avec code QR en format PDF à partir d’un téléphone mobile. Fournir un code QR à partir de l’application VaxiCode.

Les gens devront également présenter une carte d’identité, et cette dernière devra avoir une photo s'ils ont plus de 16 ans.

Est-ce que le passeport vaccinal pourra être utilisé pour voyager?

Dans un courriel à Radio-Canada, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a indiqué que les modalités pour les voyageurs sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Toutefois, le gouvernement du Québec s’est assuré que le code QR rencontre les standards internationaux reconnus. Des travaux sont aussi en cours avec le gouvernement fédéral et les autres provinces à ce sujet.

Dans une activité récréative, qui est responsable de s'assurer que tout le monde est pleinement vacciné?

Le responsable de l’activité doit s’assurer que les participants soient adéquatement protégés.

Je me suis fait vacciner il y a moins de sept jours. Pourquoi mon passeport n'indique pas une pleine vaccination?

Pour que l'application reconnaisse votre preuve vaccinale, il faut avoir reçu votre deuxième dose depuis au moins sept jours. Quelqu’un qui vient d'obtenir sa deuxième dose va donc recevoir un message de VaxiCode indiquant qu’il n’est pas adéquatement vacciné.

Que devront présenter les visiteurs de l'étranger pour prouver leur pleine vaccination, s'ils n'ont pas l'application?

Les touristes étrangers et les visiteurs des autres provinces canadiennes vont devoir présenter une preuve d'identité et une preuve de vaccination de leur province ou de leur pays d'origine dans les commerces et les activités non essentiels.

Que doivent faire les personnes présentant des contre-indications à la vaccination contre la COVID-19?

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Santé et des Services sociaux indique que les personnes présentant des contre-indications à la vaccination contre la COVID-19 devront se présenter dans une clinique de vaccination avec la documentation appropriée pour faire inscrire le tout au Registre de vaccination. Notons par ailleurs que les contre-indications aux vaccins sont rares, et sont en général applicables à un seul type de vaccin. Donc il y a presque toujours possibilité d’offrir un type de vaccin ou un autre.

La preuve vaccinale sera requise à plusieurs endroits  (Nouvelle fenêtre) , dont les festivals, bars et restaurants, à compter du 1er septembre.

