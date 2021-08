Des bernaches exposent des baigneurs ottaviens à l’E. coli

En construisant un tunnel de stockage des eaux usées, la Ville d’Ottawa voulait empêcher qu’elles ne débordent et contaminent la rivière des Outaouais. La municipalité pensait avoir réglé le problème de la présence de bactéries sur ses plages les plus touchées.

L’été 2021 était le premier pour le nouveau système qui fonctionne, selon Santé publique Ottawa (SPO) et la Garde-rivière des Outaouais.

Mais la grande population de bernaches du Canada a pris le relais des eaux usées en laissant ses excréments qui contaminent l’eau, selon ce qu’explique Larissa Holman, directrice des sciences et des politiques pour la Garde-rivière des Outaouais.

Les excréments des bernaches s’accumulent dans les eaux de ruissellement, qui finissent par se déverser dans la rivière. Les secteurs où les niveaux d’eau et les débits sont plus bas sont plus à risque d’enregistrer un nombre élevé d’E. coli, indique Mme Holman.

La problématique est exacerbée lors de températures élevées, contribuant à la croissance des bactéries.

Larissa Holman, directrice, science et politiques à Garde-rivière des Outaouais Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

C’est beaucoup influencé par le mouvement, le débit de l’eau dans ces zones ainsi que le paysage naturel qui s’y trouve , ajoute Mme Holman. Si une plage se situe dans une baie, l’eau ne va pas la traverser de la même manière et les températures vont augmenter.

Deux plages plus touchées

Les plages de l’île Pétrie, Baie est, à Orléans, et de Westboro sont toutes deux situées dans des baies. Les jours de baignade non recommandée y ont été plus fréquents. En fait, elles en ont connu le nombre le plus élevé de tout l’été, selon la santé publique.

Plus de 42 % des jours de baignade ont été affectés à Orléans. À Westboro, ce sont 30 %, alors que toutes les autres plages de la ville ont été affectées moins de 10 % du temps.

Les bernaches sont attirées par les grands espaces comme les plages, ce qui leur permet de fuir d’éventuels prédateurs, mentionne Mme Holman. Et les plages Baie est de l’île Pétrie et de Westboro ont tout pour leur plaire.

Selon un porte-parole de SPOSanté publique Ottawa , les oiseaux sont généralement identifiés comme une source de pollution fréquente de l’eau. Leur gestion varie de plage en plage.

Des bernaches dans l'eau à la plage Westboro, à Ottawa Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

À celle de Mooney’s Bay, qui longe la rivière des Outaouais, une pompe à eau empêche les bactéries de se développer dans l’eau. Une extension de jetée éloigne quant à elle la pollution de la zone de baignade de la plage Britannia. Les deux plages sont aussi munies de câbles aériens afin de dissuader les oiseaux.

Les impacts des excréments de bernaches et d’autres polluants peuvent être réduits grâce au maintien des zones tampons végétalisées autour de la rivière, souligne Mme Holman.

En effet, des rives saines et des boisées fournissent de l’ombre et contribuent à réduire le ruissellement et à refroidir la température de l’eau. Mme Holman soutient qu’il ne sert à rien d’essayer d’empêcher les bernaches d’aller sur les plages.

C’est là que vivent ces oiseaux, donc il faut trouver des façons de travailler avec eux, et de se tourner vers d’autres façons d’avoir un impact positif sur la qualité de l’eau.

Avec les informations de Michelle Allan de CBC