Québec solidaire remanie son cabinet fantôme à l'aube de la rentrée

Le deuxième groupe d'opposition, qui compte 10 députés au Parlement, a dévoilé par communiqué la nouvelle répartition des dossiers politiques au sein de son caucus, mercredi.

Vincent Marissal s'occupera de santé – le dossier de l'heure, alors qu'une quatrième vague de COVID-19 s'abat sur le Québec comme sur le reste de l'Amérique du Nord.

Pour ce faire, le député de Rosemont cédera l'entièreté de ses responsabilités relatives aux finances, à l'économie et à la fiscalité à sa voisine de Mercier, Ruba Ghazal, qui demeurera whip du caucus.

Cette dernière déléguera à son tour plusieurs tâches. Les transports, par exemple, incomberont dorénavant à Catherine Dorion. La députée de Taschereau aura donc toute la latitude voulue pour critiquer au Parlement le projet de 3e lien, qui continue de faire les manchettes.

En échange, Mme Dorion transférera à Manon Massé ses dossiers concernant la jeunesse et à Sol Zanetti ceux qui touchent les aînés.

Émilise Lessard-Therrien deviendra la championne de l'environnement de Québec solidaire; Alexandre Leduc se consacrera aux affaires municipales alors qu'un scrutin est prévu dans les 1100 villes et villages du Québec cet automne; et Andrés Fontecilla s'occupera à la fois de sécurité publique et de lutte au racisme systémique.

Enfin, Gabriel Nadeau-Dubois remplacera comme prévu sa collègue Manon Massé comme chef parlementaire, alors que Christine Labrie agira dorénavant comme leader parlementaire.

Le remaniement du cabinet fantôme de Québec solidaire survient une semaine jour pour jour après celui du Parti libéral du Québec, qui a permis à Pierre Arcand de sortir du purgatoire dans lequel il était plongé depuis des mois.

On ne sait pas encore si la Coalition avenir Québec, au pouvoir, procédera pour sa part à un remaniement ministériel en bonne et due forme dans les prochaines semaines.