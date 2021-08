L’Alberta et l'immense défi de la transition énergétique

Tant qu’il y aura de la demande, les producteurs canadiens de pétrole ont bien l’intention d’y répondre. On pourrait résumer ainsi la position de l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), qui représente les plus gros joueurs de l’industrie.

En entrevue dans son bureau du centre-ville de Calgary, le président de l’ACPP, Tim McMillan, est catégorique : On prévoit une augmentation substantielle de la demande pour le pétrole et le gaz dans les prochaines décennies. Comme individu, on peut jouer un rôle pour réduire notre consommation. Cependant, la demande principale ne vient pas du Canada, mais des pays du tiers monde.

Les marchés émergents en Chine et en Inde ont soif de pétrole et de gaz naturel, soutient M. McMillan.

Le président de l'Association canadienne des producteurs pétroliers, Tim McMillan Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Dans ce contexte, mieux vaut produire du pétrole selon les standards canadiens, plaide l’industrie.

Ce serait naïf de croire que, si le Canada cessait soudainement de produire du pétrole, cette production disparaîtrait du marché mondial. La réalité, c’est que la Russie, le Moyen-Orient ou l’Afrique viendraient combler ce besoin. [...] La meilleure option et la plus pragmatique, c’est de produire du pétrole dans des démocraties comme le Canada où le cadre réglementaire est plus strict , soutient le président de l’ACPP.

Ça ne veut pas dire pour autant que l’industrie ne compte pas réduire ses émissions de GES. Dans la dernière année, de grandes pétrolières comme Suncor, Canadian Natural Resources et Cenovus ont annoncé leur ambition de devenir carboneutres d’ici 2050.

Tim McMillan soutient que, depuis les 20 dernières années, produire un baril de pétrole génère 20 % moins de GES au Canada.

Sauf que ces gains en efficacité énergétique ont de loin été effacés par l'augmentation de la production. De 1990 à 2019, l’industrie pétrolière et gazière a vu ses émissions de GES augmenter de 87 %.

À lui seul, le secteur pétrolier représente 26 % des émissions annuelles au Canada.

Vers un baril carboneutre, un jour

En Alberta, l’industrie pétrolière fait le pari qu’elle peut continuer d’augmenter sa production tout en réduisant son empreinte carbone et éventuellement produire un baril carboneutre.

Mais il faudra du temps et encore beaucoup de recherches pour y parvenir, explique le professeur Ian Gates, de l’Université de Calgary, lui-même directeur d’un laboratoire de recherche consacré à la réduction des GES dans l’industrie.

Ce n'est pas une chose que nous pouvons faire rapidement. Est-ce que l'an prochain, en 2022, on pourra produire du bitume carboneutre? C'est peu probable, mais certainement, dans 5 à 10 ans, on prévoit réduire l'intensité des émissions. Une citation de :Ian Gates, professeur de génie chimique et pétrolier, Université de Calgary

Dans son laboratoire, Ian Gates concentre ses recherches sur la réduction des GES dans l'industrie pétrolière. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

N’empêche, c’est tout le secteur qui est déterminé à réduire ses émissions, soutient le professeur.

C'est intégré dans tout ce que nous faisons. [Dans nos projets] il faut que ce soit techniquement et économiquement faisable, tout en réduisant les émissions , relate Ian Gates.

Malgré ce sentiment d’urgence, le défi pour l’Alberta reste entier. Impossible dans l’immédiat de réduire les émissions de GES sans freiner un des principaux moteurs de croissance.

L’économiste Jennifer Winter, de l'Université de Calgary, voit elle aussi beaucoup de turbulence dans l’horizon économique de la province.

Ça demeure un énorme défi. L’Alberta est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au Canada, alors, que ce soit dans l'absolu ou par personne, réduire les émissions est tout un défi , relève-t-elle.

L'économiste Jennifer Winter, de l'Université de Calgary Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Malgré tout, elle croit que l’Alberta peut réduire ses émissions plus facilement que d’autres provinces en se concentrant sur d’autres secteurs que la production pétrolière.

Au Québec, par exemple, la majorité de l’électricité provient de l'hydroélectricité. Alors cette province part avec une grosse longueur d’avance [sur l’Alberta], mais ça veut aussi dire que c’est plus exigeant pour le Québec de réduire le reste de ses émissions pour arriver à la carboneutralité. Par contraste, l’électricité en Alberta est surtout produite avec du charbon et du gaz naturel. C’est plus facile de sortir du charbon en Alberta, de passer au gaz et à un mélange d’énergies renouvelables et de réduire de façon significative les émissions , illustre l’économiste.

Et les travailleurs dans tout ça?

Loin des débats politiques, des laboratoires et des sièges sociaux, l’enjeu de la transition énergétique touche d’abord et avant tout énormément de travailleurs.

Près de 130 000 d'entre eux œuvrent directement dans le secteur, sans compter des dizaines de milliers d’autres dans des domaines connexes.

Pour ces Albertains, comme l’opérateur de contrôle Tyler Haydey, de la raffinerie Impériale à Edmonton, le débat sur la transition énergétique est source d’inquiétudes.

Nous devons avoir une voix au chapitre. On ne veut pas être laissés derrière alors que des politiciens se félicitent d'atteindre des cibles de réduction. Une citation de :Tyler Haydey, opérateur de contrôle

Tyler Haydey travaille à la raffinerie Imperial d'Edmonton depuis huit ans. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

L'homme de 27 ans reconnaît que le monde change et que l’industrie doit s’adapter aux changements climatiques, mais il ne regrette pas pour autant son choix de carrière.

Je ne pense pas que la transition énergétique puisse ou doive se faire avec un déclin rapide du pétrole et du gaz. Ça va être un recul graduel, du moins je l'espère. [...] J’aime mon emploi, j’ai de bonnes conditions de travail, je ne veux pas les perdre.

Pour l’Alberta, la transition énergétique n’a rien d’abstrait.