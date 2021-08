Des organismes communautaires du Manitoba préparent l’accueil des réfugiés afghans

La communauté afghane du Manitoba et des organismes communautaires se préparent à accueillir des réfugiés qui fuient les talibans.

L’organisation Femmes canadiennes pour les femmes en Afghanistan (CW4WAfghan) indique pouvoir accueillir entre 500 à 2000 personnes au Manitoba. Des interprètes seront disponibles, en cas de besoin.

La plupart des personnes à risque n'ont pas encore réussi à sortir du pays. Elles ont très peu d'options pour le faire , explique la directrice générale de CW4WAfghanFemmes canadiennes pour les femmes en Afghanistan , Lauryn Oates.

Pour sa part, l’Accueil francophone affirme qu’il est encore trop tôt pour déterminer s'il pourra prêter main forte, car il manque d’information.

L'organisme Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba (IRCOM) est préoccupé par la disponibilité de logements.

On n’a pas des logements infinis. L'Accueil francophone, c'est du logement temporaire. Ce qui aiderait c'est quelque chose comme à l'époque des Syriens avec la province, Logement Manitoba, ou des agences de logement qui aident , explique la directrice de la programmation de l’ IRCOMImmigrant and Refugee Community Organization of Manitoba , Taluta Shopeka.

L’ancien conseiller de l’OTAN et analyste politique qui a travaillé en Afghanistan pendant 10 ans, Zobair Deen, tente tant bien que mal de rapatrier des Canadiens et des résidents permanents coincés en Afghanistan.

Le Winnipégois affirme que ces derniers ont du mal à obtenir les documents du gouvernement canadien leur permettant de passer le point de contrôle. Il ajoute que la confusion règne aux services téléphoniques du gouvernement.

La seule fois où j'ai réussi à parler à une personne, elle était extrêmement confuse. Elle voulait diriger ma demande à l'immigration. Je lui ai dit que je ne voulais pas faire venir des non-Canadiens , raconte-t-il.

À Winnipeg, un rassemblement est prévu samedi devant le palais législatif afin de sensibiliser le public au sort des Afghans.

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau a indiqué mercredi que le Canada compte toujours accueillir 20 000 Afghans vulnérables.

Avec les informations de Julien Sahuquillo