Masque obligatoire dans les écoles secondaires de Prince Albert

La division scolaire de Saskatchewan Rivers et la division scolaire catholique de Prince Albert ont annoncé cette décision dans une déclaration commune.

Les divisions ont suivi les conseils des experts médicaux et commenceront l'année scolaire en exigeant des masques à l'intérieur dans toutes les écoles pour les élèves de la maternelle à la 12e année, le personnel et les visiteurs, ainsi que dans tous les autobus scolaires , indiquent-ils.

Les divisions scolaires affirment que le port du masque offre une protection supplémentaire permettant aux activités sportives et parascolaires de reprendre à condition que les protocoles sanitaires soient en place .

Elles ajoutent que le masque ne sera pas obligatoire pour les activités en plein air.

L’apprentissage en classe est prioritaire

L'apprentissage en classe est la priorité pour les deux divisions scolaires, bien que des options virtuelles soient disponibles pour leurs élèves.

Un porte-parole de la division scolaire catholique a déclaré que l'apprentissage en personne était sa préférence pour les élèves inscrits aux écoles élémentaires.

De plus, les divisions scolaires demandent aux parents, au personnel et aux élèves de surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 et de rester à la maison si des symptômes se manifestent.

La vaccination n'est pas obligatoire pour le personnel, les élèves, les enseignants ou les visiteurs, mais les deux divisions scolaires encouragent tous ceux qui ont l’âge de recevoir les doses.

Avant l’annonce des divisions scolaires de Prince Albert, seul le Conseil des écoles fransaskoises avait annoncé que les masques seraient obligatoires dans ses écoles secondaires.

Les grandes divisions de Regina et de Saskatoon ont rendu le port du masque obligatoire pour les élèves des écoles primaires, mais l'ont laissé facultatif pour ceux de la 9e à la 12e année.