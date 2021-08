Des avis d'interdiction et de limitation d'arrosage dans sept municipalités jeannoises

Hébertville, Saint-Félicien, Albanel, La Doré, Chambord, Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix interdisent ou limitent l'arrosage des pelouses, des potagers, le lavage des véhicules et le remplissage de piscines.

Comme l'indique le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, le réseau ne suffit plus à la demande, même si l'approvisionnement se fait dans une nappe phréatique.

On a de l'eau, mais on consomme trop présentement, ce qui fait qu'on a un réservoir à l'entrée du rang des Îles, qui, en principe, se remplit la nuit. Mais là, on a de la misère à le remplir la nuit parce que les gens consomment trop. Donc, notre réserve d'eau qu'on a, elle diminue. Depuis qu'on a envoyé l'avis, je dirais qu'il y a eu amélioration , exprime-t-il.

L'avis concernant Hébertville a été publié mercredi en journée.

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Un spécialiste surpris du faible nombre d'avis

Un spécialiste en hydrogéologie retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Alain Rouleau, se dit surpris de voir qu'à peine sept municipalités de la région ont émis des restrictions sur la consommation de l'eau potable malgré les faibles précipitations des dernières semaines.

Alain Rouleau estime que les municipalités sont maintenant mieux outillées en puisant leur eau dans les nappes phréatiques plutôt qu'avec de l'eau de surface comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Il rappelle toutefois qu'elles doivent prévoir des réserves en cas de coup dur, comme par exemple la lutte contre un incendie important.

Le spécialiste croit qu'il faudra encore plusieurs semaines avant que les nappes aquifères se rechargent complètement. Probablement qu'on a passé le pire de la période sèche déjà. Rendu à l'automne, au mois d'octobre, les aquifères se rechargent habituellement. Il y a davantage de pluie, souvent, l'automne et il y a beaucoup moins d'évapotranspiration par les arbres, donc la végétation est moins active, les pluies sont plus fréquentes, donc il y a davantage de recharge , explique-t-il.

Au cours des prochains jours, il faudra attendre à lundi pour que la pluie tombe en quantité appréciable. Entre 10 et 15 millimètres de pluie sont alors attendus autant au Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean, selon Météomédia.

Avec des informations de Gilles Munger