Le district de Cochrane recense sa population itinérante

C’est la première fois qu’un tel décompte a lieu dans la région.

Un problème circulaire

La mairesse de la ville de Val Rita-Harty, Johanne Baril, affirme que ce genre de recensement est nécessaire puisque l’itinérance dans les petites communautés n’est pas toujours visible .

Elle juge que chaque communauté abrite des individus qui sont sans logement, mais que l’ampleur du problème n’est pas évidente puisque plusieurs individus restent temporairement avec de la famille et des amis avant de quitter la communauté et tomber dans les craques .

La mairesse de Val Rita-Harty, Johanne Baril Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Le manque de données sur le nombre de personnes itinérantes dans la région limite les services pour sans-abri, selon la mairesse de Val Rita-Harty.

Une population itinérante croissante

La pénurie de logements crée des complications pour les individus et les familles à plus faible revenu. Ceux qui ont plus de moyens peuvent plus facilement faire une demande pour louer un logement.

Selon Mme Baril, une autre raison qui explique l'augmentation du nombre de sans-abri dans la ville est le manque de services sociaux.

Le sans-abrisme est souvent relié à la santé mentale, un [autre] obstacle dans cette région où les services sont peu disponibles. Une citation de :Johanne Baril, mairesse de la ville de Val Rita-Harty

Une allocation de participation de 10 $ a été accordée pour inciter les gens à répondre au sondage.

Le conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane espère pouvoir mettre une fin à l'itinérance dans les 13 municipalités de la région d’ici 2025.