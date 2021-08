Des commerçants s'attendaient à des allègements avec le passeport vaccinal

Les réactions ont été nombreuses au Saguenay-Lac-Saint-Jean à la suite de l'annonce des détails entourant la mise en place du passeport vaccinal dans de nombreux lieux intérieurs, dont les restaurants et les salles d’entrainement, ainsi que dans les festivals et les événements sportifs.

Ça va bien fonctionner, parce que contrairement à un bar ou à un restaurant qui vont le faire à chaque fois, je vais juste le faire au début de la session, soit à la première fois que la personne se présente. Donc j’ai toujours bien géré les présences de mes élèves, ce n’est qu’un petit scan, ce n’est rien de compliqué , a mentionné la propriétaire du studio de yoga qui porte son nom, Nathalie Lamirande.

Propriétaire d'un studio de yoga, Nathalie Lamirande ne voit aucun problème avec le déploiement du passeport vaccinal à compter de la semaine prochaine. Photo : Radio-Canada

Elle préfère d’ailleurs devoir demander à ses élèves s’ils sont adéquatement vaccinés plutôt que de fermer ses portes une fois de plus en raison d’une potentielle quatrième vague de COVID-19. Son studio de yoga a été fermé deux fois, et lors de sa réouverture au printemps dernier, il ne restait que quelques semaines à la session.

De son côté, le Festival d’humour d’Alma a dû rembourser des clients qui n’étaient pas doublement vaccinés. L’événement aura lieu du 2 au 6 septembre, soit les premiers jours durant lesquels les utilisateurs devront présenter leur code QR. Son fondateur Maxime Fortin s’attendait à ce que le gouvernement assouplisse certaines mesures avec l’arrivée de la preuve vaccinale.

Donc, nous on vit un peu avec les deux mauvais côté de la médaille. On doit appliquer le passeport et on conserve les mesures. On s'adapte à cette situation-là, on veut faire notre part aussi là-dedans, être responsable , a-t-il reconnu.

Un avis qui est partagé par Christian St-Gelais, propriétaire du Complexe Fitness Santé de Jonquière. L’homme d’affaires a aussi perdu des abonnés en raison de cette nouvelle obligation.

Les salles d'entraînement figurent parmi les endroits où le passeport vaccinal sera exigé. Photo : Yanick Baillargeon

Avec les variants, ça nous coupe un peu, mais oui, on aurait apprécié des allégements, mais je dirais bien que ce n’est pas si difficile de respecter les règles qu’on a en ce moment. Ce qui était le plus dur, c’était les masques (pendant) l’effort, mais le reste, ça passe quand même bien et je ne peux pas dire que j’ai perdu des clients à cause de ça, mais pour le passeport vaccinal, oui , a-t-il signalé.

Prudence, répète la santé publique

La santé publique réitère l’importance d’appliquer les mesures sanitaires connues depuis le début de la pandémie, et ce, même si le taux de vaccination est élevé dans la région. Selon les dernières données du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, près de 77 % de la population régionale a reçu une dose du vaccin et 71,8 % en a reçu deux.

Le Dr Donald Aubin Photo : extrait de la campagne de sensibilisation

Il faut absolument être prudent. Plus prudent que pas dans un temps avec le Delta, il y a un niveau de risque quand même important. Il faut juste voir ce qui se passe dans les autres pays. Dans les autres pays, ce sont pourtant des gens qui sont vaccinés, peut-être pas à nos niveaux , mais on voit quand même beaucoup de propagation , a déclaré le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin.

Le Dr Aubin a d’ailleurs profité du moment pour féliciter les efforts des citoyens de la région, rappelant que peu d’éclosions sont survenues depuis le début de la période estivale.

Je pense que ça vaut la peine de se dire bravo, on a passé un été pas si mal et on n’a pas eu de grosses augmentations et on va rentrer dans la rentrée sans masque , a-t-il souligné, faisant référence au fait que les élèves du primaire et du secondaire n’auront pas à porter le masque en classe, contrairement à ceux de neuf régions du Québec.

Avec les informations de Marie-Michèle Bourassa