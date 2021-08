Un regroupement de jeunes filles veut prévenir les violences sexuelles à l’école

Les membres du Regroupement « La voix des jeunes compte » veut s’attaquer aux violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires du Québec, et pressent le gouvernement d’adopter une loi-cadre en ce sens.

Elles souhaitent ainsi que cette loi soit instaurée le plus vite possible pour prévenir les violences sexuelles, a dit Josianne Deluy, membre du Regroupement La voix des jeunes compte .

Le collectif avait convié les médias au Centre sportif de Côte-des-Neiges mercredi en conférence de presse, afin d’exposer une série de recommandations pour combattre les violences sexuelles dans les établissements scolaires.

Pour Josianne Deluy, des mesures ont déjà été instaurées au cégep, à l’université , mais le Regroupement souhaite les étendre à tous les établissements scolaires pour protéger nos enfants, pour protéger les jeunes, pour protéger l’avenir .

Les membres étaient accompagnées de la directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, Nakuset, de la députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier, et de la conseillère d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et vice-présidente du comité exécutif, Magda Popeanu.

Un sujet tabou, mais important

C’est un sujet qui est très tabou, confie Josianne Deluy, personne n’entend parler des violences sexuelles. En prenant la parole publiquement, elle souhaite en parler. On est là pour mettre ça partout, pour qu’on puisse nous entendre.

Selon elle, les jeunes ne sont pas sensibilisés, ils ne savent pas ce qu’ils font, ils ne savent pas qu’ils sont entourés de cette violence sexuelle . Ce problème est récurrent dans les établissements scolaires au secondaire, mais aussi dès le primaire. Oui, les violences sexuelles commencent à un très jeune âge , ajoute-t-elle.

Il est important d’en parler pour les reconnaître et les dénoncer. Ces violences sexuelles peuvent être physiques, mais aussi verbales, comme des commentaires sexuels , poursuit Mme Deluy.

Si elle s’identifie autant au Regroupement, c’est qu’elle fait partie de ces personnes qui ont vécu des violences sexuelles en milieu scolaire, et j’ai aussi été témoin , confie-t-elle. C’est arrivé là où j’étais censée être en sécurité , à l’école.

Le problème, pour Josianne Deluy, c’est qu’il n’y a aucune ressource, qu’il n’y a aucun protocole instauré pour les prévenir. Le collectif de jeunes filles veut donc mettre un terme à l’inaction et à l’impunité .

On veut essayer de changer les choses et d’instaurer un protocole, une loi, pour donner une voix à ces jeunes qui vivent encore aujourd’hui des violences sexuelles dans les écoles et les établissements scolaires. Une citation de :Josianne Deluy, Regroupement « La voix des jeunes compte »