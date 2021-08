Pas de soins intensifs à Campbellton jusqu'au 9 septembre, faute de personnel

Dans une note interne obtenue par Radio-Canada, on apprend qu'il sera impossible pour l'établissement de garder l'urgence fonctionnelle .

Vitalité avait fait appel aux médecins de l'hôpital le 17 août dernier pour libérer une douzaine de lits, afin de prévenir une éventuelle fermeture.

Le manque de personnel en soins infirmiers exige que nous révisions notre capacité de service, car la situation est critique dans l’ensemble des secteurs , déclaraient alors des responsables de l’établissement.

L'hôpital a indiqué mercredi dans un courriel ne pas être en mesure de libérer ces 12 lits.

Un comité de révision des admissions sera mis sur pied dans les prochains jours pour tenter d’améliorer la situation , indique le réseau de santé qui ajoute qu'un communiqué de presse sera envoyé jeudi pour aviser le personnel et la population de la région de la situation.

Sachez également que nous reconnaissons la pression qui pèse à tous les niveaux de l’organisation, y compris sur vous, et que la situation est loin d’être optimale , peut-on lire.

Les responsables de l’établissement demandent à nouveau au personnel d’éviter les admissions dans la mesure du possible et de considérer les congés des patients admis, et ce, dans un contexte sécuritaire.

Le maire inquiet

Le maire de Campbellton Ian Comeau a été avisé mercredi soir de cette nouvelle tuile pour l'Hôpital de Campbellton.

Il se dit extrêmement préoccupé par la situation.

Nous sommes très déçus. Nous avions rencontré la semaine dernière par vidéoconférence [des responsables de Vitalité] concernant ce qui se passait à l'hôpital régional de Campbellton et on nous avait dit qu'on faisait quelque chose, qu'on bougeait des gens, que l'obstétrique serait fermée pour une période de deux semaines, ce qui est comprenable. Et aujourd'hui on nous annonce que c'est les soins intensifs, un département très important.

Ian Comeau, maire de Campbellton, est inquiet de la fermeture des soins intensifs à l'Hôpital régional de sa ville. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

J'espère que ça ne sera pas des annonces de départements qui, les uns après les autres, seront fermés. Une citation de :Ian Comeau, maire de Campbellton

Il rappelle que l'hôpital dessert 28 000 Néo-Brunswickois et environ 12 000 Québécois et membres de la Première Nation de Listuguj.

S'il arrive quelque chose, [l'hôpital le plus près] est Bathurst. C'est une heure. Est-ce qu'il va y avoir une ambulance stationnée et prête? Il va y avoir beaucoup de questions aux gens de Vitalité , se questionne-t-il.

Il voudrait aussi voir un responsable régional qui pourrait assurer le recrutement de médecins et de personnel infirmier.

Ian Comeau s'attend à avoir une rencontres avec des responsables de Vitalité jeudi ainsi qu'avec les autres maires de la région.

Avec des informations de Serge Bouchard et de Rébecca Corrales-Soucy