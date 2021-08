Quand la saison spéciale d’Équipe Québec devient magique

Une saison sauvée in extremis par la création d’une nouvelle équipe. Plus de deux mois passés au sud de la frontière avant de finalement pouvoir rentrer au pays. La saison d’Équipe Québec était déjà spéciale. Elle est devenue magique, ces deux dernières semaines, avec une séquence de neuf victoires consécutives.

L’étincelle est venue un peu par surprise, le 15 août, à Chicago. Équipe Québec traversait une mauvaise passe offensivement et s’éloignait dangereusement de la tête de sa division et d’une place en séries avec moins de 30 matchs à faire à la saison.

Tirant de l'arrière 4-0 avec deux manches à jouer contre les Thunderbolts de Windy City, la troupe de l’entraîneur Patrick Scalabrini a explosé au bâton pour finalement l’emporter 8-4.

Ça a vraiment commencé là. Après on est revenu à la maison et tout a déboulé , décrit le joueur de 2e but David Glaude.

Les coups sûrs contagieux

Dix jours et huit autres victoires plus tard, Équipe Québec a repris, contre toute attente, les commandes de la division atlantique, un demi-match devant Tri-City.

À plusieurs reprises durant la séquence de victoire, l’équipe a tiré de l'arrière par trois points ou plus pour finalement remonter et l’emporter. Les gars y croient même quand on tire de l’arrière , relate Patrick Scalabrini. C’est évidemment l’offensive qui mène la charge. Je pense qu’on a 92 points à nos 9 derniers matchs, quelque chose de ridicule.

Et tout le monde met l’épaule à la roue. Nos 9 frappeurs frappent pour ,300 dans la dernière semaine. Au baseball, on dit que les coups sûrs sont contagieux et c’est vraiment ce qui se passe , ajoute David Glaude qui avoue n’avoir jamais rien vécu de tel chez les professionnels. Je ne pense pas que j’avais déjà gagné plus de cinq matchs de suite.

Le métronome et la bougie d’allumage

Si Équipe Québec n’est pas majoritairement composée de joueurs de la Belle Province, son nom s’avère tout de même prophétique. Les joueurs québécois sont au cœur des succès de l’équipe, plusieurs à la surprise générale.

Déjà sous contrat avec les Capitales, Glaude était attendu comme un joueur d’impact, mais il surpasse les attentes , lance Scalabrini au sujet du détenteur d’une moyenne au bâton de ,300 avec 10 circuits et 22 buts volés. Constant tout au long de la saison, le joueur de 2e but a été le métronome d’Équipe Québec.

La bougie d’allumage, c’est toutefois le Montréalais Louis-Philippe Pelletier. Celui qui devait initialement camper un rôle de réserviste avait déjà été un frappeur redoutable dans le baseball junior élite québécois, mais il avait accroché ses crampons depuis trois ans. Son retour est fracassant.

Même l'entraîneur Patrick Scalabrini s'avoue surpris du brio des joueurs québécois d'Équipe Québec. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Pelletier a une saison incroyable dont on ne parle pas assez. Il fait tout pour nous. Autant la puissance que la vitesse , argue son entraîneur. Le voltigeur affiche une superbe moyenne au bâton de ,323 avec 7 circuits et 34 buts volés.

Quand il frappe un simple, c’est quasiment considéré comme un double parce qu’on sait qu’il va voler le 2e but , résume son ami Glaude.

Ajoutez à cela le brio du lanceur montréalais Miguel Cienfuegos, un joueur qui ne devait même pas faire partie de l’équipe devenu l’as de la rotation de Patrick Scalabrini, et le récent brio de Jonathan Lacroix et Raphaël Gladu.

Pas de doute, l’équipe est belle et bien fleurdelisée et avec 18 matchs à jouer au calendrier régulier, la table est mise pour une fin de saison mémorable.