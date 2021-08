Acadie-Bathurst : Serge Cormier est le seul candidat pour l'instant

Les conservateurs, les néo-démocrates et les verts n’ont toujours pas annoncé de candidats dans cette région, après dix jours de campagne.

L’ancien député Yvon Godin assure que le NPDNouveau Parti démocratique compte proposer quelqu’un très bientôt. Je pense que c’est quelqu’un que les gens vont aimer , dit-il.

Jagmeet Singh, en compagnie de l'ancien député Yvon Godin, à Bathurst. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Il reconnaît toutefois que cela aurait été mieux de présenter un candidat plus tôt dans la campagne. Mais, on dit toujours qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire , ajoute-t-il. Quand on cherche un candidat, on veut avoir un candidat dont on va être satisfait.

Celui qui a fait de cette circonscription un château fort néo-démocrate assure que son parti n’a pas abandonné la bataille.

Jagmeet Singh est venu ici. Il est venu dans la région. Il s’est déplacé. C’est parce qu’Acadie Bathurst est sur la map pour le NPDNouveau Parti démocratique . Non, il n’a pas été abandonné , affirme Yvon Godin.

Serge Cormier souhaite avoir un adversaire

Du côté des libéraux, Serge Cormier invite ses adversaires à sauter dans l’arène.

J’espère qu’il va y avoir quelqu’un. J’espère qu’il va y avoir des candidats contre moi. Je veux débattre des idées. Je veux dire aux gens ce qu’on a à offrir pour la région , explique-t-il.

Ce que je trouve malheureux, c’est un peu le manque de considération, je dirais même, le manque de respect des autres partis envers cette circonscription. Écoute, la campagne a débuté il y a deux semaines, on n’a encore personne qui est là. Une citation de :Serge Cormier, candidat libéral pour la circonscription d’Acadie-Bathurst

Bien qu’il n’ait pas encore d’adversaire, il assure qu’il ne tient rien pour acquis. Je ne veux pas l’avoir nécessairement facile. Je veux permettre au monde de dire ce que j’ai fait dans les dernières années et ce que je vais faire pour eux , dit-il.

Serge Cormier est le député libéral sortant de la circonscription d'Acadie-Bathurst. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Les conservateurs, pour leur part, sont arrivés deuxièmes dans la circonscription lors des des dernières élections fédérales. L’association locale n’a pas voulu faire de commentaires sur l’état de sa campagne.

Cependant, la date limite approche rapidement. Les partis politiques ont jusqu’au 30 août pour présenter leurs candidats.

D’après un reportage d’Alix Villeneuve