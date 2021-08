La population de Gatineau invitée à faire part de ses idées sur la relance du centre-ville

Résidents, organismes et commerçants sont invités à contribuer à l’élaboration de stratégies pour rendre le centre-ville attractif, dynamique et inclusif , indique la Ville de Gatineau, par voie de communiqué.

La relance du centre-ville de Gatineau est un projet collectif qui doit être porté par les parties prenantes du centre-ville et par les citoyens qui l’habitent et qui le fréquentent. Cet exercice de consultation est une opportunité unique de se doter d’une vision commune pour permettre à notre centre-ville de se relever de la pandémie en étant plus résilient, plus attirant et plus dynamique , déclare Cédric Tessier, conseiller du district de Hull-Wright et président du comité de relance du centre-ville de Gatineau.

Le conseiller municipal du district Hull-Wright et président du comité de relance du centre-ville de Gatineau, Cédric Tessier (archives) Photo : Radio-Canada

Les participants y sont appelés à prioriser des propositions d’action portant sur sept grands thèmes et à faire part de leurs propres idées. Les thèmes retenus sont : espaces publics, animation, culture et événements, climat d’affaires, mobilité durable, communauté, identité et positionnement et sentier culturel.

Le centre-ville appartient à tous les résidents de Gatineau, et nous espérons que ceux-ci répondront en grand nombre au sondage afin que nous puissions ensuite prendre action pour le moduler selon leurs volontés , a déclaré Cyril Lauer, président de Vision centre-ville de Gatineau.

La consultation a été publiée sur la plateforme Cocoriko  (Nouvelle fenêtre) , mercredi.

Les conclusions présentées cet automne

Cette consultation s’inscrit dans le mandat d’élaboration d’un plan de relance du centre-ville de Gatineau qui a été approuvé par le comité de relance en mars 2021.

Depuis le printemps 2021, des ateliers de travail et des entrevues individuelles ont été réalisés avec près d’une soixantaine de représentants des milieux culturel, touristique, économique, institutionnel et communautaire du centre-ville, indique la Ville dans son communiqué.

Les propositions d’action pour la relance du centre-ville issues de cette consultation et des travaux déjà menés seront présentées au conseil municipal de la Ville de Gatineau à l’automne 2021.

Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada