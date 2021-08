Rentrée scolaire : encore bien des questions sans réponses

La plupart des établissements scolaires ont adopté des mesures pour réduire les contacts lors des journées d’accueil. Les élèves vont par exemple entrer à des heures différentes selon leur niveau scolaire.

À bien des endroits, les parents ne seront pas admis dans la cour d’école. Les activités seront organisées par classe, plutôt que pour l’ensemble des élèves.

Est-ce que la rentrée va se faire? Oui. Est-ce qu’on aura les réponses à toutes les questions du personnel et des parents? La réponse est non. Ça crée de l’insécurité dans le réseau , affirme le président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement, Nicolas Prévost.

Le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, Nicolas Prévost. (archives) Photo : Radio-Canada

Trop peu, trop tard

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé mardi après-midi que le port du masque sera obligatoire en classe dans neuf régions. Le passeport vaccinal sera exigé au secondaire pour la pratique de certaines activités parascolaires.

Le problème, c’est que ces informations ont été diffusées trop tard, disent les enseignants et les directions, tandis que la plupart des équipes-écoles étaient en poste depuis quelques jours afin de préparer la rentrée scolaire.

C'était tard et c'était incomplet. Le temps qu'on a pour se préparer, c'est lors des journées pédagogiques. Il y en a très peu en début d'année. On ne tient pas compte de la charge de travail que peut amener le moindre changement dans un établissement , tonne la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Josée Scalabrini.

Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. (archives) Photo : Radio-Canada

En attente de directives

Les centres de services scolaires contactés n’ont pas voulu accorder d’entrevue à Radio-Canada. Mercredi après-midi, certains disaient toujours attendre les directives écrites de la part du ministère de l’Éducation afin de prévoir certaines mesures à mettre en place pour la journée de la rentrée scolaire.

La santé publique a tardé avant de donner les informations. On attend un guide qui sera en ligne pour donner des balises concernant les questions plus pointues. Il devait être disponible hier, mais on l’attend toujours. Il n’est plus minuit moins une. Il est passé minuit , soutient Nicolas Prévost.

Ce qu'il faut savoir de la rentrée scolaire 2021-2022 du primaire et du secondaire : Port du masque en classe et au service de garde Obligatoire en tout temps (sauf pour les maternelles) pour les régions de Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides, Centre-du-Québec, Outaouais, Estrie et Mauricie

Non requis pour les régions du Bas‑Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches Aires communes et cafétéria Port du masque lors des déplacements. Il peut être retiré pendant le repas. Transport scolaire Port du masque en tout temps durant le transport. Places assignées pour faciliter la gestion des contacts en cas d’éclosion. Activités parascolaires Maintenues au primaire, les élèves peuvent être exclus temporairement en cas de contact étroit avec la COVID-19.

Au secondaire, le passeport vaccinal sera requis pour la pratique de sports dans le cadre du parascolaire ainsi que pour participer à des parties et compétitions entre écoles. Un passeport vaccinal sera également exigé pour toutes les activités intérieures ainsi que pour les activités extérieures qui impliquent des contacts fréquents et prolongés. Mesures sanitaires Mesures d'hygiène des mains, nettoyage et entretien des surfaces maintenues selon le modèle de la dernière année scolaire.

Maintien des mesures d'évaluation des élèves qui présentent des symptômes de la COVID-19 et leur exclusion éventuelle. Source : Rentrée scolaire 2021-2022 - Covid-19 (Nouvelle fenêtre)

Bien des questions, peu de réponses

Les mesures annoncées par le gouvernement Legault amènent bien des questions et le personnel des établissements scolaires se demande toujours entre autres comment s’organisera la gestion d’une éclosion.

Ça risque d’être complexe à gérer dans les écoles secondaires de la région de Québec. Il n’y a plus de classes-bulles. Advenant une éclosion, est-ce qu’on va imposer le port du masque pendant 10 jours dans les 8 groupes fréquentés par un élève atteint de la COVID? demande le président du Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives, Martin Hogue.

Qui va faire les fameux tests rapides? Qui va vérifier les passeports vaccinaux pour déterminer qui va pouvoir faire du sport? Qui va donner le travail qui doit se faire à la maison? , ajoute Josée Scalabrini.

Elle estime que le ministre de l’Éducation démontre, par ses façons de faire, que l’éducation n’est pas une réelle priorité.

Quand on a eu le goût de vivre des activités au Québec, on a annoncé des semaines avant vers où on allait. Pourquoi en éducation on a attendu que l'année soit commencée? On nous dit que l'éducation est une priorité au Québec, mais l'éducation apprend toujours les choses à la dernière minute , souligne-t-elle.

Avec la collaboration d'Alain Rochefort