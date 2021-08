Livres de chair, de sang et d’espoirs

Le premier titre de la Gatinoise d'adoption Michelle Lapierre-Dallaire lève le voile sur une enfance qui lui a été carrément volée, entre autres. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Y avait-il des limites... : écrire sans concession

L’illustration de la page couverture d’Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour OK, signée Pierre-Nicolas Riou, n’évoque pas L’origine du monde de Gustave Courbet pour rien.

Cet orifice, c’est celui par lequel l’autrice du texte, Michelle Lapierre-Dallaire, est venue au monde il y a 28 ans d’une mère qui vivait si fort qu’elle a choisi de mettre fin à ses jours.

C’est celui que son beau-père a forcé, notamment en lui demandant d’y insérer ses Barbie. Celui par lequel elle a par la suite cherché à combler son insatiable envie de plaire, sa peur tout aussi grande d’être abandonnée, son désir autodestructeur d’être aimée.

Car il y a aussi cet avertissement, avant même de plonger au cœur et au corps des mots viscéraux, à la fois provocateurs, séducteurs, implacables et libérateurs, de Michelle Lapierre-Dallaire: elle aborde ici de front, pour ne pas dire de manière frontale, troubles de santé mentale, suicide, agressions sexuelles, pédophilie, violence, troubles alimentaires, alcool et drogues .

Il est aussi question d’une relation impossible avec un homme marié, plus âgé qu’elle et père de trois enfants, avec qui elle fera l’amour pour la première fois de sa vie. Une relation qui se terminera sur un hurlement. C’était la première fois que j’entendais si fort l’amour se fendre , écrit-elle, en nous donnant envie de hurler à notre tour, tant on ressent sa douleur.

Car il s’avère impossible de sortir indemne de la lecture de ce long cri du ventre et de l’âme de l’autrice, qui lance un premier livre pour le moins percutant.

Si tu penses que je te fais honte, ici, maintenant, c’est que t’as rien vu, pauvre toi , prévient dès les premières pages celle qui a dû apprendre à faire des fellations à l’âge de… cinq ans, soit l’âge qu’elle a probablement sur la photo d’elle, enfant, qu’on voit à la fin du livre, pour accompagner sa courte biographie (là encore, un choix loin d’être innocent et qui nous atteint au plexus).

Dans cette autofiction, la Gatinoise d’adoption se livre sans fard ni concession, en repoussant les limites de ce que les lecteurs.trices peuvent encaisser par procuration. Or, l’essentiel de ce qui est écrit et s’écrie à la limite du tolérable, dans Y avait-il des limites…, Michelle Lapierre-Dallaire l’a vécu. Elle a su lui apporter les quelques rares touches de fiction nécessaires (et attendre le décès de son beau-père) pour en faire une véritable œuvre littéraire, qui fait un écho assurément puissant, quasi assourdissant, à Chienne de Marie-Pier Lafontaine.

Je change mille fois par jour. Il faudra que tu aimes toutes les femmes que je suis et toutes les enfants aussi. Et quand je serai une enfant, surtout, n’approche jamais tes mains de mon corps , explique-t-elle à un éventuel amant ou amoureux.

L’écriture de la Gatinoise est sans complaisance, pas plus envers elle-même qu’avec son entourage. Sa plume est crue, écorchée vive, sans jamais tomber dans la vulgarité pour autant. Avec aplomb, authenticité et une poésie adoucissant sans toutefois aseptiser son propos, Michelle Lapierre-Dallaire ose également par moments faire de nous les voyeur.euse.s choqué.e.s, révolté.e.s de tous ses tourments et tourmentes. Elle parvient surtout à rendre la lecture de son livre incontournable et nécessaire.

Simon Boulerice et Eve Patenaude signent respectivement le texte et les illustrations de «Papier bulle» Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Papier bulle: mordre dans la vie

Hortense est hémophile. Depuis qu’elle a perdu sa première dent, et que sa gencive a mis du temps à cicatriser cette fois-là, elle est couvée par ses parents. Ces derniers craignent constamment le pire et l’empêchent de pratiquer certaines activités dans le but de la protéger. Pour l’adolescente, un coup de coude accidentel, un ballon-poire reçu sur le nez ou ses premières règles représentent toutefois autant d’aléas avec lesquels elle doit et veut composer. Pour vivre comme elle l’entend.

Car Hortense rêve entre autres de faire du karaté comme son frère. Artiste dans l’âme, elle réussit même à voir son sang non pas comme une source de malheur, mais plutôt comme une source de beauté pouvant rehausser ses créations, voire révéler des facettes insoupçonnées de sa personnalité.

Le texte de Simon Boulerice est à l’avenant de son indéniable capacité à adapter sa plume et ses effets aux lecteurs auxquels il s’adresse, sans jamais leur faire la morale, ni les infantiliser - surtout pas quand il écrit pour et sur les ados. Au contraire, en fin équilibriste qu’il est, le prolifique auteur parvient à aborder une fois de plus une réalité moins connue avec grande sensibilité et crédibilité.

Les illustrations d'Eve Patenaude apportent profondeur et délicatesse au texte de Simon Boulerice. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Ce sont cependant les illustrations tout en douceur et délicatesse d’Eve Patenaude qui rendent Papier bulle particulièrement fascinant. En puisant dans la culture nippone, cette dernière préconise une esthétique flirtant autant avec l’esprit du manga qu’avec un onirisme symbolique. À l’instar d’Hortense, qui aime beaucoup la technique du bleeding, l’artiste propose des dessins dont on découvre avec bonheur le verso en tournant chaque page… comme lorsque l’encre des crayons feutre traverse le papier. Le résultat s’avère beau et émouvant: le côté délavé , presque vaporeux, des illustrations du verso prennent des allures d’aquarelles et donne une autre profondeur à chaque image et, ce faisant, au texte de Simon Boulerice.

Avec «Bagels», Fanie Demeule donne une autre dimension à son premier livre, «Déterrer les os». Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Bagels: rendre hommage à ceux qui restent

Alors qu’elle s’acharnait à Déterrer [s]es os, Fanie Demeule était entourée de gens (parents, ami.e.s, famille) qui restaient là, non loin, prêt.e.s à l’aider... envers et contre elle-même. Elle dédie donc son plus récent titre, Bagels, à Line, Gilles, Camille, Antoine, Sylvie, Gabriel, Catherine, Laurence, Gabrielle, Danièle, Monique et Bernadette.

Bagels se parfume ainsi du désir de la trentenaire de dire merci à sa manière à ces 12 personnes à sa manière, de reconnaître l’importance de leur présence aimante et de leur soutien indéfectible. Des présences et soutiens qui se sont traduits par des gestes à la fois simples et porteurs: son père faisant un détour pour aller acheter des bagels chauds après ses rendez-vous chez sa psychologue dans l’espoir de la voir en manger un en tout ou en partie; sa best la forçant à écrire une liste de rêves pour garder le cap ; sa sœur lui achetant une paire de jeans; sa grand-mère lui caressant la courbe plus rebondie de son mollet en lui disant, à son grand dam, que ça lui va bien. Autant d’attentions que Fanie Demeule a pu renier, repousser ou détester, a priori, avant d’y puiser une sorte de force de s’aimer et de vivre.

L’autrice ouvre ainsi une autre perspective sur son premier roman, Déterrer les os, publié en 2016, dans lequel elle témoignait par le biais d’une fiction lui collant à la peau de son rapport conflictuel à son corps (dont elle a mal accepté la transformation à l’adolescence), d’anorexie et de boulimie. Bagels confirme également à quel point étudier en littérature et écrire auront été essentiels à celle à qui on doit aussi les romans Roux clair naturel et Mukbang, en plus de nouvelles dans de nombreux collectifs (Condoléances, Projet P, Stalkeuses et Folles frues fortes, entre autres).

Novella illustrée par Amélie Dubois, Bagels s'égrène en petites tranches de vie goûtant l’espoir et l’amour, qui éclatent entre les lignes comme des graines de pavot ou de sésame sous la dent. Comme une mise en bouche donnant, au final, surtout envie de (re)plonger dans ses romans pour mordre à pleines dents dans la plume de Fanie Demeule.