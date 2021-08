Hausse marquée des inscriptions dans les quatre CFP du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le CFP Alma compte une centaine d'inscriptions en plus. Cette année, 52 étudiants internationaux sont présents.

Tous nos programmes débutent comme prévu, ce qui n'est pas le cas habituellement. C'est arrivé des années où on a eu des cours qui n'ont pas débuté, faute de candidatures. On a eu plusieurs demandes, même que nous avons des listes d'attente que nous n'avions pas vues depuis plusieurs années , a souligné Nadia Thibeault, conseillère en orientation au CFP Alma.

À titre d'exemple, il y aura même deux cohortes en horticulture, plutôt qu'une.

Au CFP du Grand-Fjord, à Saguenay, de nouveaux enseignants devront être engagés en secrétariat-comptabilité, en soudure et en mécanique. Celui-ci comprend trois pavillons à Chicoutimi et un à La Baie.

Nous sommes complets dans la très grande majorité des programmes que nous offrons et nous avons même des listes d’attente pour les prochains départs de cours à l’hiver. Il est certain que l’an dernier, nous n’avons pas pu accueillir d’élèves internationaux en raison de la pandémie mondiale. Cet automne, nous en comptons 32 dans nos différentes formations professionnelles , a répondu par courriel, Claudie Fortin, conseillère en communications au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Quant au CFP Jonquière, la conseillère en communication, Stéphanie Audet, constate une hausse également, en indiquant que la pandémie a sûrement eu son rôle à jouer. Si l’on compare la situation actuelle aux cinq dernières années, le Centre de formation professionnelle Jonquière constate une augmentation du nombre d’inscriptions aux formations débutant en août et en septembre, à savoir le programme d’électromécanique, de mécanique, de charpenterie-menuiserie et d’électricité. Des listes d’attentes ont également dû être créées pour ces groupes. Si la situation globale est encourageante, le secteur de l’alimentation et de la restauration demeure, quant à lui, en difficulté de recrutement , a-t-elle mentionné.

Le CFP du Pays-des-Bleuets constate aussi un engouement. Les métiers sont en demande, peut-être que les salaires qui sont offerts sont plus intéressants. Il y a un intérêt, autant chez des jeunes que des gens en réorientation de carrière. C'est peut-être un peu tout ça. Ça peut être des gens qui ont perdu leur emploi, bien ils en profitent pour aller se chercher une qualification supplémentaire ou pour mettre en marche un projet de formation professionnelle pour aller se chercher un métier , a fourni comme explication François Delisle, directeur du CFP du Pays-des-Bleuets.

Thierry Martin est l’un des 52 étudiants internationaux au CFP Alma. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les étudiants internationaux accompagnés

Par rapport à 2019, le CFP Alma compte 36 étudiants internationaux en plus. L'embauche d'une agente de développement justifie une partie du phénomène, tout comme l'accompagnement qui leur a été offert. On les a suivis, on les a accompagnés parce que on s'entend que cette année avec les démarches d'immigration, les retards de COVID-19, c'était un parcours de combattant , a lancé Nadia Thibeault.

Thierry Martin est un de ces nouveaux étudiants. Le Français est inscrit en ébénisterie. Il a déjà travaillé au Québec de 2009 à 2011. L'an dernier, il a perdu son emploi en France et il a profité de cette occasion pour revenir au Canada.

Je voulais me tourner vers un métier qui a beaucoup de valeur. [...] Je vais retrouver une activité sociale, que je n'ai pas eue pendant un an et demi en France et puis avoir une proximité des gens qui va me permettre d'évoluer un peu mieux dans la vie et surtout au Québec , a-t-il exprimé.

D'après un reportage de Laurie Gobeil