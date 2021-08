Élections fédérales : la N.-É. veut garder la main sur le financement en santé

Des élus provinciaux de la Nouvelle-Écosse se réjouissent de voir les partis politiques fédéraux promettre plus d'investissements en santé à l'occasion de la campagne électorale, mais ils les préviennent que le prochain gouvernement fédéral devra tenir compte des besoins spécifiques de la province.

Le Parti progressiste-conservateur, le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Nouvelle-Écosse sont d'accord sur un point : la population néo-écossaise est en grande partie rurale et vieillissante. Selon eux, les Néo-Écossais ont donc besoin d'une plus grande attention de la part du gouvernement fédéral.

Pour un jeune de 24 ans en bonne santé à Mississauga, le gouvernement de l'Ontario reçoit la même somme que nous recevons pour une personne âgée de 96 ans en déambulateur à Upper Musquodoboit , dit ainsi le chef du NPDNouveau Parti démocratique provincial, Gary Burrill.

Le seul critère du nombre d'habitants [pour le calcul des transferts en santé] est une des principales causes du sous-financement du système de santé dans notre province , ajoute M. Burrill.

Les trois principaux partis provinciaux accueillent donc favorablement la promesse des conservateurs fédéraux d'augmenter les transferts en matière de santé d'au moins 6 % par année, mais ils souhaitent qu'Ottawa tienne mieux en compte les critères démographiques et géographiques de chaque province.

Recruter et maintenir des médecins dans la province

Lors de sa visite à Halifax lundi, Justin Trudeau, le chef du Parti libéral du Canada, a promis d'aider les provinces à embaucher 7500 médecins et membres du personnel infirmier.

Le recrutement et la rétention de médecins sont des problèmes criants en Nouvelle-Écosse, mais les partis provinciaux peinent à savoir si ce que promet Justin Trudeau apporterait un véritable changement.

C'est beau de voir un parti politique [donner] un chiffre [pour] attirer et recruter au Canada, cependant il y a possiblement une meilleure gestion des besoins nécessaires par les provinces elles-mêmes et même les régions dit Colton LeBlanc, député progressiste-conservateur réélu dans la circonscription d'Argyle.

Le ministre provincial libéral sortant de la Santé, Zach Churchill, aime les mesures incitatives financières prévues par le Parti libéral du Canada pour l'installation de professionnels de la santé en milieu rural, mais il croit que ce n'est pas suffisant.

Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de qualité de vie, d'accès aux services et de possibilités pour le conjoint ou la conjointe de trouver un emploi , dit-il.

Un avenir pour la télémédecine

Le directeur général du Réseau Santé Nouvelle-Écosse, Pierre Roisné, est séduit par les promesses des libéraux et des néo-démocrates de développer les soins de santé virtuels.

Ça permet d'avoir accès à un professionnel de santé. Donc, si par exemple je suis à Chéticamp et que je voudrais consulter un professionnel de santé dans ma langue, je pourrai avoir accès à un médecin à Clare , dit-il.