Les Foreurs et les Huskies devront appliquer le passeport vaccinal

Après une saison passée loin de leurs partisans, les deux organisations junior majeur de la région se réjouissent à l’idée de pouvoir à nouveau garnir leurs estrades.

Mais malgré l’adoption du passeport vaccinal, il est trop tôt pour savoir quelle sera la capacité d’accueil permise et quelles mesures devront demeurer en place dans les arénas.

La Ligue fera le point avec ses équipes à ce sujet la semaine prochaine.

On voit ça comme une bonne nouvelle, mais on a hâte de voir quelles vont être les modalités. Notre principal espoir, c’est de pouvoir entrer plus de monde grâce à ça. Parce qu’avec les mesures actuelles, on est limités à 1340 personnes. Une citation de :Gilles Bérubé, directeur opérationnel des Huskies

Le président des Foreurs, Dany Marchand, se dit pour sa part prêt à endosser un plan de match qui va impliquer un passeport vaccinal, mais aussi des consignes sanitaires dans le Centre Agnico-Eagle.

La bonne nouvelle, c’est qu’on va enfin pouvoir jouer devant un public, lance-t-il. Ça va faire du bien à tout le monde. Mais l’objectif de la Ligue et la santé publique, ça demeure que tout se passe de manière sécuritaire pour l’ensemble des intervenants. C’est logique, si on veut enrayer cette pandémie-là une fois pour toutes, de garder un filet de sécurité.

Les modalités risquent d’être encore plus complexes à appliquer en saison régulière.

C’est certain que chaque amphithéâtre présente ses enjeux et on travaille sur plusieurs scénarios, ajoute Dany Marchand. On va essayer de trouver la solution optimale pour accueillir le plus de gens possible.

Des indications avaient été ajoutées en 2020 un peu partout dans l'aréna Iamgold (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Chez les Huskies, on s’interroge aussi sur la gestion du passeport vaccinal avant chacun de leurs matchs.