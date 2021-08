Contrer la violence conjugale dans « l'univers de Roxanne »

Un atelier de prévention des violences dans les relations amoureuses sera présenté auprès des jeunes dans plusieurs écoles secondaires cette année. Les maisons d’hébergement pour femmes de la région ont dévoilé l'univers de Roxanne lors d’un point de presse mercredi, qui consiste en une structure autoportante qui servira de théâtre à leur entreprise de sensibilisation.

En écoutant le récit de la vie du personnage fictif de Roxane, les participants parcourent différentes pièces qui constituent son univers. L'adolescente de 16 ans, en couple avec Alex, subit des violences sexuelles, psychologiques et sociales , raconte la coordonnatrice, Maison des femmes de Baie-Comeau, Hélène Millier.

L'objectif est de sensibiliser les jeunes de 14 à 18 ans, ainsi que leur entourage, aux relations inégalitaires à travers l'histoire de Roxane.

Ça permet de voir à travers cet univers-là les comportements qui font en sorte qu'elle vit de la violence dans sa relation amoureuse, et on voit aussi l'interaction de la maman qui arrive un moment donné. Donc c'est super intéressant de le vivre , explique Mme Millier.

Hélène Millier est coordonnatrice à la maison des femmes à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Lors de ces ateliers, plusieurs thèmes seront abordés comme le consentement ou les façons d'apporter de l'aide à un proche, ajoute l’intervenante à la Maison des femmes de Baie-Comeau, Julie Desbiens.

À la fin du parcours, les participants peuvent discuter avec une intervenante afin de susciter la réflexion sur les violences dans les relations amoureuses.

On va les accueillir en leur demandant tout simplement comment ils ont trouvé l'univers de Roxane, leurs impressions. On va intervenir avec eux aussi sur les formes de violences [...] Et en même temps, aussi on offre notre service après. Où ils peuvent aller chercher de l'aide, avec qui, comment on peut les accompagner là-dedans , indique Mme Desbiens.

Plus de la moitié des jeunes femmes ont déjà subi une violence de la part de leur partenaire, selon les données de 2018 de Statistique Canada.

Les intervenantes espèrent faire baisser ce chiffre avec cet atelier et éviter que d'autres Roxane ne se retrouvent dans une situation de violence.

Les maisons d'hébergement pour femmes de Baie-Comeau, de Forestville et de Sept-Îles ont acquis la structure au coût de 63 000 $ et chacune des maisons d'hébergement a reçu une subvention de 14 000 $.

D'après le reportage de Camille Lacroix