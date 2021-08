Ingrid St-Pierre, inspirée par les jeunes de Secondaire et Cégeps en spectacle

Quatre finalistes du dernier concours de Secondaire et Cégeps en spectacle pourront vivre l’expérience unique d’un concert professionnel à l’Amphithéâtre Cogeco. En plus de ces jeunes talents, Ingrid St-Pierre s’entoure d’une panoplie d’artistes comme Arnaud Soly, Patrice Michaud, Vincent Vallières, Émile Bilodeau et plusieurs autres pour célébrer la persévérance des étudiants envers leur passion.