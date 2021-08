Entente entre la MRC et la Ville d’Amqui

La MRC et la Ville d’Amqui ne s’entendaient pas sur le montant que devait verser la MRC pour compenser les services municipaux.

À l’été 2020, la municipalité régionale de comté (MRC) avait déposé une requête devant les tribunaux pour contester l’interprétation de la Ville d’Amqui de l’entente signée à ce sujet en 2016 à l’occasion de la construction de son nouveau centre administratif.

La MRCMunicipalité régionale de comté estimait devoir payer 500 $ par année pour les services reçus tandis que la Ville estimait la facture à près de 50 000 $.

Avec la nouvelle entente, la MRCMunicipalité régionale de comté paiera finalement 55 % du montant réclamé par la Ville, soit 26 727 $ par année. L’entente de 20 ans entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

À l'échéance, c’est le règlement de la Ville d’Amqui qui prévaudra, explique la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia, Chantale Lavoie. À long terme, le but, c’est qu’au fur et à mesure que le bâtiment va être payé, on va pouvoir respecter le règlement [de la Ville d’Amqui] , ajoute Mme Lavoie.

Une entente de bonne foi

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia souligne que les deux parties ont accepté de mettre de l’eau dans leur vin , pour parvenir à trouver un terrain d’entente. Tout le monde a fait un partage de bonne foi dans cet exercice.

S’il y a eu une entente, c’est que les deux parties y ont trouvé leur compte. Une citation de :Pierre D’Amour, maire d’Amqui.

Pour le maire d’Amqui Pierre D’Amour, il s’agit aussi d’un heureux dénouement. Heureusement, dit-il, les deux parties ne sont pas restées sur leur position.

Les discussions, pour trouver un terrain d’entente ont commencé l'hiver dernier, raconte M. D’Amour. Elles ont abouti le 26 avril à une conférence devant un juge de la Cour supérieure. Je pense que chaque partie avait l’objectif d’en arriver à une entente , observe M. D’Amour. L’entente a par la suite été entérinée par les élus, conseillers ou maires, de chaque organisation.

Pierre D’Amour se félicite d’avoir pu éviter la judiciarisation de la mésentente. Même s’il y avait eu un gagnant, la Ville d’Amqui ou la MRC, il y aurait quand même eu un perdant. Je pars du principe que les deux parties auraient perdu.

Mme Lavoie se dit également très contente d'avoir pu éviter le passage devant les tribunaux et tous les coûts que cela aurait pu engendrer. Et de régler rapidement aussi, on ne fait pas traîner ces choses-là. Ce sont des climats qu’on veut éviter.