Les libéraux promettent de hausser l’impôt des grandes institutions financières

Alors que beaucoup de sacrifices ont été demandés aux contribuables et aux petites et moyennes entreprises ces derniers mois, qui se sont serré la ceinture , les institutions financières les plus profitables qui viennent d’afficher des bénéfices de milliards de dollars doivent en faire un peu plus , selon Justin Trudeau, qui donnait un point de presse mercredi à Surrey, en Colombie-Britannique.

Les libéraux augmenteraient le taux d'imposition du revenu des sociétés payé par les banques et les compagnies d’assurances les plus importantes et rentables au Canada de trois points de pourcentage sur toutes les recettes au-delà de 1 milliard de dollars, précise le parti.

La formation politique promet aussi de mettre en place un dividende de la relance au Canada , qui sera payé par ces mêmes institutions financières pour qu’elles contribuent plus au cours des quatre prochaines années à la relance économique du Canada.

Des mesures seraient instaurées en parallèle, par l’entremise de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, pour éviter que ces institutions ne refilent la facture aux consommateurs, précise le Parti libéral.

Ces mesures apporteraient au moins 2,5 milliards de dollars par an dans les quatre années à venir, à partir de 2022-2023, selon le PLC.

Le parti souligne que depuis le début de la crise de la COVID-19, les résultats d’exploitation des six plus grandes banques du Canada ont augmenté de plus de 17 %.

Les banques ont réussi très bien pendant cette pandémie parce que l'économie a été protégée par ce que les gens ont fait, par ce que le gouvernement a fait. On sait que les banques vont continuer d'être profitables et c'est important pour notre économie. Mais on sait aussi qu'on devrait leur en demander un peu plus , a insisté le chef libéral.

Une journaliste a fait remarquer à M. Trudeau que le Nouveau Parti démocratique propose ce genre de mesure depuis des années. Pourquoi attendre cette élection pour la proposer vous-même? a-t-elle demandé.